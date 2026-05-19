Yamaha Aerox-E or Yamaha NMax 155 कौन सा स्कूटर रहेगा आपके लिए बेस्ट? कंफर्ट और स्टाइल में क्या लेना सही

Yamaha Aerox-E or Yamaha NMax 155: आज के समय में बाइक और स्कूटर लेना कोई शौक नहीं बल्कि, यह शौक के साथ-साथ आपके रोजमर्रा की जरूरत भी बन चुकी है. भारत में स्कूटर बाजार अब केवल ट्रैवल करने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज के समय में स्कूटर की जबरदस्त मांग हो चुकी है और एक से बढ़कर एक स्कूटर बाजार में देखने के लिए मिल जाते हैं. आज के युवा ऐसे टू-व्हीलर चाहते हैं जो दमदार परफॉर्मेंस देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखें और लंबी दूरी तय करने में भी किफायती साबित हो. अगर आप ऐसे ही किसी स्कूटर की तलाश में हैं तो ऐसे में Yamaha Aerox 155 और Yamaha NMax 155 में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों ही स्कूटर्स काफी किफायती और बजट फ्रेंडली माने जाते हैं. अक्सर इन दोनों स्कूटर्स के बीच मुकाबला काफी तेज रहता है. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही में ही काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं. Yamaha Aerox-E में आपको 5 इंच का फुल कलर TFT स्क्रीन मिलने के साथ-साथ टर्न बाय टर्न नैविगेशन और Y-Connect ऐप की सुविधा मिलती है. इस स्कूटर में सेफ्टी के तौर पर आपको Single-channel ABS और फ्रंट व रियर डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Yamaha NMax 155 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसमें आपको Manual Downshift Button का भी फीचर दिया जाता है.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा सही?

Yamaha Aerox-E में 9.4 kW की पीक पावर मिलने के साथ ही साथ 48 Nm का टॉर्क मिलने के अलावा 95.5 km/h की स्पीड भी मिलती है. इसके अलावा एक बार स्कूटी को फुल चार्ज करने पर 106 किलोमीटर की रेंज आसानी से निकल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Yamaha NMax 155 आपको 15.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 14.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. जोकि इस सेगमेंट में आने वाले अन्य स्कूटर्स से काफी बेहतर माना जाता है.