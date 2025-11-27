Home > टेक - ऑटो > Xiaomi का बड़ा धमाका! Redmi 15C 5G सिर्फ ₹10,000 में, 3 दिसंबर को होने जा रहा है जबरदस्त लॉन्च

यह Redmi 15 से भी ज्यादा किफायती होगा, जो अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च हुआ था. सोशल मीडिया पर जारी टीजर में Xiaomi ने लिखा है, “2026 की शुरुआत एक बॉस की तरह करें”, और यह भी कहा कि Redmi 15C अपने सेगमेंट का ‘सच्चा बादशाह’ बनकर आएगा. यह फोन 3 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा.

By: Renu chouhan | Published: November 27, 2025 7:02:04 PM IST

काफी हफ्तों से शांत रहने के बाद Xiaomi भारत में फिर से एक नए स्मार्टफोन के साथ लौट रहा है. यह फोन Redmi की C-सीरीज का नया मॉडल है – Redmi 15C 5G. कंपनी इसे एक एंट्री-लेवल 5G फोन के रूप में उतारने जा रही है, जिसकी कीमत लगभग ₹10,000 के आसपास रहने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि यह Redmi 15 से भी ज्यादा किफायती होगा, जो अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च हुआ था. सोशल मीडिया पर जारी टीजर में Xiaomi ने लिखा है, “2026 की शुरुआत एक बॉस की तरह करें”, और यह भी कहा कि Redmi 15C अपने सेगमेंट का ‘सच्चा बादशाह’ बनकर आएगा. यह फोन 3 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा.

डिजाइन की झलक और यूरोप मॉडल से मिलता-जुलता रूप
Xiaomi द्वारा शेयर किए गए टीजर में Redmi 15C की हल्की सी झलक दिखाई गई है, जो यूरोप में पहले से बिक रहे मॉडल से बिल्कुल मिलती है. इसका मतलब यह है कि यह फोन भारत के लिए पूरी तरह नया नहीं है, बल्कि पहले से ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध मॉडल का ही 5G वर्जन है. भारत में इस समय केवल 5G Redmi 15C लॉन्च होगा, जबकि कुछ देशों में इसका 4G मॉडल भी बेचा जा रहा है. अगर Xiaomi प्लान बदलेगा या कोई और वेरिएंट लाएगा, तो कंपनी आगे जानकारी देगी.

संभावित फीचर्स: यूरोप मॉडल के आधार पर क्या मिल सकता है
क्योंकि यह फोन अन्य देशों में पहले से उपलब्ध है, इसलिए इसके फीचर्स का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. यूरोप में बिक रहे Redmi 15C 5G में 6.9 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिजॉल्यूशन 720p है और रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसमें वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच दिया गया है जो इसे सिंपल लेकिन मॉडर्न लुक देता है.

फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जिसे 4GB RAM और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. कैमरा सेटअप भी काफी बेसिक लेकिन कामचलाऊ है—पीछे एक 50MP का कैमरा और आगे 8MP का सेल्फी कैमरा.

बैटरी इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो दिन भर आराम से चल सकती है. साथ ही 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है. खास बात यह है कि यूरोप में Xiaomi इस फोन के साथ चार्जर नहीं देती है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत में क्या कंपनी चार्जर देगी या नहीं.

डिजाइन में बदलाव और नए कलर ऑप्शन्स
Redmi 15C का डिजाइन इसके पुराने मॉडल Redmi 14C से काफी अलग है. इस बार कैमरा सेटअप को सर्कुलर मॉड्यूल से हटाकर Redmi 15 की तरह वर्टिकल एलाइनमेंट में दिया गया है. फोन में IP64 रेटिंग भी है, यानी यह थोड़ा बहुत धूल और पानी से सुरक्षित रहेगा. कलर ऑप्शन्स में Midnight Black, Dusk Purple और Mint Green शामिल हैं. सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है.

Realme P4x से होगी सीधी टक्कर
दिलचस्प बात यह है कि Xiaomi के ठीक एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर को Realme भी अपना Realme P4x लॉन्च करने जा रहा है. दोनों ही फोन एंट्री-लेवल 5G सेगमेंट में मुकाबला करेंगे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक Realme P4x में Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर और बड़ी 7,000mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह Redmi 15C से थोड़ा आगे दिखाई देता है. ऐसे में दोनों ब्रांड्स के बीच किफायती 5G फोन की रेस बेहद दिलचस्प होगी.

