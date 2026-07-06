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BIS लिस्टिंग में दिखे Redmi Note 17 और Poco M8 Plus, क्या भारत में जल्द होने वाला है बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च?

Redmi Note 17 India launch: हालांकि Redmi Note 17 के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की वेबसाइट पर एक नई लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन जल्द ही भारतीय बाजार में आ सकता है. दूसरे बाजारों में इसे Poco M8 Plus के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 9:06:44 PM IST

Redmi Note 17 India launch
Redmi Note 17 India launch


Redmi Note 17 India launch: Xiaomi का सब-ब्रांड इस महीने के आखिर में चीन में Redmi Note 17 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि Redmi Note 17 के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की वेबसाइट पर एक नई लिस्टिंग से पता चलता है कि यह फोन जल्द ही भारतीय बाजार में आ सकता है. दूसरे बाजारों में इसे Poco M8 Plus के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है. उम्मीद है कि Redmi Note 17, Redmi Note 15 की जगह लेगा. Redmi Note 15 को इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था जिसमें Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप और 5,520mAh की बैटरी थी.

Redmi Note 17 जल्द ही भारत में आ सकता है

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XpertPick ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर Xiaomi के दो स्मार्टफोन देखे हैं. जिनके मॉडल नंबर 2607DRA18I और 2607DPC18I हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन अलग-अलग मार्केट में Redmi और Poco ब्रांड के तहत लॉन्च किए जाएंगे. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल नंबर 2607DRA18I, Redmi Note 17 का है जबकि मॉडल नंबर 2607DPC18I का संबंध Poco M8 Plus से हो सकता है. हालांकि लिस्टिंग में इन फोन्स के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इससे भारत में इनके जल्द लॉन्च होने का संकेत मिलता है. उम्मीद है कि दोनों फोन्स में एक जैसे इंटरनल कंपोनेंट्स होंगे.

Redmi ने आज घोषणा की है कि Redmi Note 17 सीरीज इस महीने चीन में लॉन्च होगी. हालांकि कंपनी ने सिर्फ Note 17 सीरीज का जिक्र किया है लेकिन उम्मीद है कि इसमें Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max मॉडल शामिल होंगे.

उम्मीद है कि Redmi Note 17 में Redmi Note 15 से बेहतर फीचर्स होंगे. Redmi Note 15 इस साल जनवरी में भारत में ₹22,999 की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए आया था. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.77-इंच की AMOLED स्क्रीन है और यह Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट पर चलता है.

इस फोन के पिछले हिस्से में डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें 108‌ मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है. इसमें 20‌ मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और यह धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP66 रेटिंग के साथ आता है. फोन में 5,520mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

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