Xiaomi Poco X8 Pro vs Realme P4x 5G किस स्मार्टफोन को लेना रहेगा बेस्ट? किसमें मिलेंगे दमदार फीचर्स

Xiaomi Poco X8 Pro vs Realme P4x 5G: भारतीय टेक बाजार में स्मार्टफोन्स की भरमार है. आज के समय में अगर आप स्मार्टफोन लेने के लिए निकलते हैं तो ऐसे में आपके पास एक नहीं बल्कि, ढेरों ऑपशन्स हैं, जहां आप स्मार्टफोन ले सकते हैं. लेकिन, बात ये आती है कि आखिर आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो आपको किसी नए स्मार्टफोन को लेते समय बेहतरीन कैमरा, एक बड़ी बैटरी के साथ ही साथ कुछ एडवांस फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए.

अगर आप किसी नए फोन को लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Xiaomi Poco X8 Pro vs Realme P4x 5G को ले सकते हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स सेगमेंट के बेस्ट माने जाते हैं और फीचर्स में भी काफी किफायती रहते हैं.

किस फोन में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

फीचर्स की बात की जाए तो Poco X8 Pro में 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने के अलावा Dimensity 8500-Ultra का भी फीचर दिया जाता है. इस फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ ही साथ MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा चिप और 6.59 इंच की 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले का भी ऑप्शन की मिलता है. वहीं, बात करें अगर Realme P4x 5G की तो इसमें 7000 mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जर के अलावा 6.72 इंच की 144Hz LCD डिस्प्ले भी दी जाती है. दोनों ही फोन्स में आपको लेटेस्ट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं.

किसमें मिलेगा ज्यादा अच्छा कैमरा?

स्मार्टफोन में जबतक एक अच्छा कैमरा न मिले तबतक फोन चलाने में मजा नहीं आता है. Poco X8 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Sony IMX882 image sensor मिलता है इसके अलावा बात करें अगर फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा की तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है. Realme P4x 5G में आपको 50 MP का रियर यानि मेन कैमरा मिलता है साथ ही साथ 2MP मोनोक्रोम सेंसर भी दिया जाता है. इसके साथ ही फ्रंट कैमरा आपको 8MP कैमरा मिल जाता है. कैमरा की परफॉर्मेंस दोनों की ही काफी अच्छी मानी जाती है.