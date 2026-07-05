Xiaomi Poco M8 5G vs Vivo iQOO Z11: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे? किसमें मिलेगा फास्ट प्रोसेसर, जानें अंतर

Xiaomi Poco M8 5G vs Vivo iQOO Z11: आज के समय में भारतीय टेक बाजार में स्मार्टफोन्स के इतने सारे ऑप्शन्स मौजूद हैं कि यह सोचना और समझ पाना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन सा फोन लेना समझदारी का डिसीजन रहेगा. बाजार में लगभग हर महीने नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं और उनकी कीमत भी लगभग एक जैसी हैं. हालांकि, फीचर्स और कैमरे के साथ ही परफॉर्मेंस में वे फोन एक दूसरे से अलग होते हैं. ऐसे में किसी एक मॉडल को चुन पाना इतना आसान नहीं होता है. यूजर्स अब केवल फोन का लुक नहीं देखते, बल्कि कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी बैकअप, डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर जैसे फीचर्स को भी उतनी ही जरूरी मानते हैं.

अगर आप कोई अच्छे फीचर्स और कैमरा वाला नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Xiaomi Poco M8 5G vs Vivo iQOO Z11 में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जानते हैं.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Xiaomi Poco M8 5G में आपको 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8500 SoC मिल जाता है. इसमें आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी दी जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Vivo iQOO Z11 में आपको Snapdragon 6 Gen 3 processor मिलने के साथ ही 5520mAh की बैटरी भी मिलती है. इसके साथ-साथ 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है. हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स फीचर्स में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और दोनों ही फीचर्स में काफी बेहतरीन माने जाते हैं.

कैमरा और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

बात करें अगर कैमरा और परफॉर्मेंस की तो दोनों ही फोन्स काफी बेहतरीन हैं. Xiaomi Poco M8 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. वहीं, इस फोन में 1080p वीडियो सपोर्ट भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Vivo iQOO Z11 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है. इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाता है साथ ही 9,020mAh Silicon बैटरी भी मिल जाती है.