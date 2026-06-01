Xiaomi Poco F8 Ultra vs Vivo S60: फीचर्स से लेकर कैमरा तक कौन है सेगमेंट का राजा? किसमें मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

Xiaomi Poco F8 Ultra vs Vivo S60: स्मार्टफोन बाजार में आजकल एक से बढ़कर स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रहे हैं. जिनमें फीचर्स से लेकर कैमरा तक की भरमार है. आजकल स्मार्टफोन लेने से आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए. अगर आप किसी स्मार्टफोन का अपग्रेडेड मॉडल लेना चाहते हैं तो ऐसे में उसकी कीमत घटने के बाद लेना आमतौर पर ज्यादा किफायती माना जाता है. अगर आप कोई अपग्रेडेड स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Xiaomi Poco F8 Ultra vs Vivo S60 में से कोई एक ले सकते हैं.

दोनों फोन्स के बीच के अंतर को जान लेना चाहिए. इसके लिए आप दोनों में अंतर समझें और इसके बाद ही किसी फोन को लेने का मन बनाएं. चलिए दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कुछ अंतर के बारे में जान लेते हैं.

किसमें मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स?

Xiaomi Poco F8 Ultra में आपको 6.9 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने के अलावा Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 2608 x 1200 का रेजोल्यूशन मिल जाता है. वहीं, इस फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Vivo S60 में आपको 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED पैनल मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K का रेजोल्यूशन दिया जा सकता है. इसके अलावा फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाती है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

Xiaomi Poco F8 Ultra में आपको मेन और 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 5x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है. इसके अलावा आपको इस फोन में 32 MP OmniVision OV32D का फ्रंट कैमरा मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Vivo S60 में 200MP मेन कैमरा मिलने के साथ ही साथ 50MP Sony IMX8 सीरीज पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिलता है. वहीं, इसका रियर कैमरा 50MP Sony LYTIA का मिलता है.