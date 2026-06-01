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Xiaomi Poco F8 Ultra vs OnePlus 15: कौन है सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन? किसमें मिलेगी फीचर्स की भरमार, जानें अंतर

अगर आप किसी नए स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप Xiaomi Poco F8 Ultra vs OnePlus 15 में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है.

By: Kunal Mishra | Published: June 1, 2026 5:30:00 PM IST

Xiaomi Poco F8 Ultra vs OnePlus 15: कौन है सेगमेंट का बेस्ट स्मार्टफोन? किसमें मिलेगी फीचर्स की भरमार, जानें अंतर


Xiaomi Poco F8 Ultra vs OnePlus 15: किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए तभी आप एक बेहतर डील क्रैक कर पाएंगे. फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने के चलते कई बार लोग ऐसे फोन्स को चुन लेते हैं, जो वास्तव में कम किफाय ती होते हैं और उननें आपके काम के किफायती फीचर्स नहीं होते हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से न केवल स्मार्टफोन को लेकर लोगों की सोच बदली है बल्कि, स्मार्टफोन बाजार में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है. अब लोग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, जो वास्तव में उनके लिए बेहतर और अच्छी परफॉर्मेंस वाला हो. 

अगर आप किसी नए स्मार्टफोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप Xiaomi Poco F8 Ultra vs OnePlus 15 में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है. 

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फीचर्स के मामले में बेहतर कौन?

Xiaomi Poco F8 Ultra में आपको 6.9 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने के साथ ही साथ Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 2608 x 1200 का रेजोल्यूशन मिल जाता है. इसके अलावा इस फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ ही साथ 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ OnePlus 15 में 6.78 इंच LTPO 1.5K के अलावा 165Hz डायनेमिक रिफ्रेश रेट मिलता है. इसके साथ ही साथ इसमें AI और Snapdragon 8 Elite Gen 5 chip और 7,300mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी मिल जाती है. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे दमदार?

Xiaomi Poco F8 Ultra में आपको मेन और 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 5x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है. वहीं, बात करें अगर सेल्फी कैमरा की तो इसमें आपको 32 MP OmniVision OV32D का फ्रंट कैमरा मिल जाता है. दूसरी तरफ OnePlus 15 में आपको 50 MP सेंसर्स के साथ ही साथ 50 MP का मेन कैमरा भी मिल जाता है. इसके अलावा इसमें आपको 3.5x ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है.

Tags: oneplus 15
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