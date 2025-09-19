Xiaomi की दिवाली सेल शुरू: स्मार्टफोन्स, टीवी और टैबलेट्स पर 60% तक की छूट
Xiaomi की दिवाली सेल शुरू: स्मार्टफोन्स, टीवी और टैबलेट्स पर 60% तक की छूट

By: Renu chouhan | Published: September 19, 2025 8:17:00 PM IST

भारत में इस साल की दिवाली और भी रौशन होने जा रही है, क्योंकि Xiaomi इंडिया ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी फेस्टिव सेल की घोषणा कर दी है. 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही इस धमाकेदार सेल में ग्राहक स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स, वियरेबल्स, पावरबैंक और अन्य स्मार्ट प्रोडक्ट्स पर भारी छूट का फायदा उठा सकते हैं. यह ऑफर्स mi.com के अलावा Amazon, Flipkart और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

स्मार्टफोन पर भारी छूट
दिवाली सेल में Xiaomi और Redmi के स्मार्टफोन पर बड़ी कटौती की गई है. Redmi Note 14 Pro+ 5G, जो 200MP AI कैमरा के साथ आता है, अब केवल ₹24,999 में मिल रहा है, जबकि इसकी पुरानी कीमत ₹34,999 थी. Redmi Note 14 Pro 5G को ₹20,999 में और Redmi Note 14 को ₹15,499 में खरीदा जा सकता है. इसके अलावा Redmi Note 14 SE ₹12,999, Redmi 15 ₹14,999, Redmi A4 5G ₹7,499 और Redmi 14C ₹8,999 में उपलब्ध है. ये सभी डिवाइसेस दमदार बैटरी, स्टाइलिश डिज़ाइन और फेस्टिव फोटो क्लिक करने के लिए बेहतरीन AI कैमरा के साथ आते हैं.

टैबलेट्स में जबरदस्त ऑफर
वर्क, ऑनलाइन स्टडी और मनोरंजन के लिए टैबलेट्स आज के समय में जरूरी हो गए हैं. Xiaomi ने भी इस दिवाली इन्हें किफायती बना दिया है. Xiaomi Pad 7 की कीमत ₹34,999 से घटकर अब ₹22,999 हो गई है, जबकि Xiaomi Pad Pro ₹24,999 से कम होकर ₹16,999 में मिल रहा है. Redmi Pad 2 अब ₹11,999 में और Redmi Pad SE 4G ₹7,999 में उपलब्ध है. ये सभी टैबलेट्स शानदार डिस्प्ले, लॉन्ग बैटरी और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ आते हैं.

स्मार्ट टीवी पर भारी छूट
अगर आप इस दिवाली अपने घर में थिएटर जैसी मूवी एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Xiaomi के स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं. Xiaomi CineMagiQLED X Pro Series अब ₹25,999 में मिल रही है, जिसकी असली कीमत ₹44,999 थी. FantastiQLED FX Pro Series की कीमत भी ₹44,999 से घटकर ₹21,999 कर दी गई है. ये दोनों टीवी 4K रेजोल्यूशन, Dolby Vision और दमदार ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे आपकी दिवाली की रातें और भी रंगीन हो जाएंगी.

Xiaomi के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी छूट
Xiaomi ने सिर्फ फोन या टीवी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे ecosystem प्रोडक्ट्स पर छूट दी है. Redmi 4i 20K पावरबैंक अब ₹1,899 में, Redmi Watch Move ₹1,699 में और Redmi Buds 5C ₹1,799 में मिल रहे हैं. इसके अलावा Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ₹12,999 में और Xiaomi Grooming Kit सिर्फ ₹1,599 में उपलब्ध है. ये सभी प्रोडक्ट्स दिवाली गिफ्ट देने या अपने घर को स्मार्ट बनाने के लिए एकदम सही विकल्प हैं.

सर्विस में भी नंबर 1
Counterpoint Research की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Xiaomi भारत में सबसे भरोसेमंद और तेज़ after-sales सर्विस देने वाला ब्रांड बन चुका है. कंपनी 52% से ज्यादा ग्राहकों की समस्याएं 4 घंटे के अंदर सुलझा रही है, और 37% रिपेयर का खर्च ₹1,000 से कम है. साथ ही 89% सर्विस सेंटर एक्सेसिबिलिटी दर्शाती है कि Xiaomi की पहुंच देशभर में कितनी मजबूत है. इसका मतलब सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि खरीद के बाद की सर्विस भी शानदार मिलेगी.

