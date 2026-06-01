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लेना चाहते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन? Xiaomi 17T vs OnePlus 15T में कौन रहेगा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

देखा जाए कतो किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेने में समझदारी मानी जाती है. अगर आप कम बजट में कोई बेहतरीन स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Xiaomi 17T vs OnePlus 15T में से किसी एक को ले सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 1, 2026 12:53:25 PM IST

लेना चाहते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन? Xiaomi 17T vs OnePlus 15T में कौन रहेगा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी


Xiaomi 17T vs OnePlus 15T: स्मार्टफोन बाजार में आज के समय में एक से बढ़ कर एक स्मार्टफोन्स हैं, जिनकी तुलना करना काफी मुश्किल हो गया है. अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, जो केवल लुक्स के मामले में बेहतरीन हो तो ऐसे में आपको उसके सभी फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में जान लेना चाहिए. आपको एक ऐसा टिकाऊ स्मार्टफोन लेना चाहिए, जो लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन दे साथ ही साथ यूजर्स के लिए स्मार्ट तरीके सा काम भी करे. फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन क्या वाकई यह स्मार्टफोन काम के रहते हैं या फिर नहीं.

देखा जाए कतो किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेने में समझदारी मानी जाती है. अगर आप कम बजट में कोई बेहतरीन स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Xiaomi 17T vs OnePlus 15T में से किसी एक को ले सकते हैं. 

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फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा बेहतर?

फीचर्स की बात की जाए तो वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतर माने जाते हैं. Xiaomi 17T में आपको 6.78 इंच की 144Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर मिल जाता है. इसके अलावा 6500 mAh की बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो OnePlus 15T में आपको 16GB तक RAM और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ ही साथ Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ इसमें 7,500mAh की बड़ी बैटरी भी दी जाती है. 

किसमें मिलेगा बेहतरीन कैमरा?

कैमरा के मामले में वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स बेहतरीन माने जते हैं. देखा जाए तो Xiaomi 17T में आपको HDR10+ सपोर्ट कैमरा ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है, जिसमें 50MP का ब्राइट फ्यूजन 950 मेन सेंसर और 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी दिया जाता है. इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा का भी ऑप्शन दिया जाता है. दूसरी तरफ देखें तो OnePlus 15T में 50MP का Sony Ultra Vision वाला रियर कैमरा, जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है.

Tags: Xiaomi 17T
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