Home > टेक - ऑटो > Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर

Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर

दोनों में अंतर जानने के बाद ही आपको इन स्मार्टफोन्स को लेना चाहिए. चलिए दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कुछ अंतर के बारे में जान लेते हैं. चलिए जानते हैं दोनों फोन्स के बीच के कुछ बड़े अंतरों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 24, 2026 6:41:07 PM IST

Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर


Xiaomi 17T vs 17T Pro comparision: स्मार्टफोन बाजार में हर महीने नए-नए फोन्स लॉन्ट होते रहते हैं. अब केवल एक अच्छे कैमरे या बड़ी बैटरी वाले फोन से संतुष्ट नहीं होते हैं, जबकि गेमिंग, कैमरा और डिस्प्ले आदि जैसे अच्छे-अच्छे फीचर्स भी चाहिए होते हैं. इसलिए आपको किसी भी फोन को लेने से पहले हमेशा उसकी बैटरी के बारे में ध्यान रखना चाहिए. हालांकि, स्मार्टफोन के फीचर्स और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो. अगर आप कम बजट में किसी स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Xiaomi 17T vs 17T Pro दोनों ही स्मार्टफोन आपके लिए किफायती रहने वाले हैं.

दोनों में अंतर जानने के बाद ही आपको इन स्मार्टफोन्स को लेना चाहिए. चलिए दोनों स्मार्टफोन्स के बीच कुछ अंतर के बारे में जान लेते हैं. चलिए जानते हैं दोनों फोन्स के बीच के कुछ बड़े अंतरों के बारे में. 

You Might Be Interested In

किस फोन में मिलेंगे कैसे फीचर्स? 

Xiaomi 17T में आपको कई फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इसमें आपको 6.78 इंच की 144Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर भी मिल जाता है. इसके अलावा 6500 mAh की बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Xiaomi 17T Pro में 6.83 इंच की 144Hz 1.5K AMOLED मिलने के साथ ही साथ MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है. केवल यही नहीं, इस फोन में आपको 7,000mAh की बड़ी बैटरी का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है.  

कैमरा में कौन किससे बेहतर? 

Xiaomi 17T Pro में आपको HDR10+ सपोर्ट कैमरा मिलने के साथ ही साथ ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है, जिसमें 50MP का ब्राइट फ्यूजन 950 मेन सेंसर और 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भीदेखने के लिए मिल जाता है. केवल यही नहीं, बल्कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Xiaomi 17T में आपको ट्रिपल कैमरा मिलने के अलावा आपको 50 मेगापिक्सल लाइट फ्यूजन 800 सेंसर टेलिफोटो देखने के लिए मिल जाता है. इसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम अल्ट्रा वाइड मिल जाता है. 

Tags: Xiaomi 17T
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर
Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर
Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर
Xiaomi 17T vs 17T Pro: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? जानें दोनों के बीच का अंतर