Xiaomi 17T Pro vs Poco M8 Pro: कम कीमत में ज्यादा दम और प्रीमियम एक्सपीरिएंस? जानें कैमरा, बैटरी और स्पीड में कौन आगे

Xiaomi 17T Pro vs Poco M8 Pro: स्मार्टफोन बाजार में हर साल नए डिवाइस लॉन्च होते हैं, लेकिन कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं, जो सेगमेंट के बेस्ट बनकर मार्केट में टॉप पर रहते हैं. Xiaomi 17T Pro और Poco M8 Pro ऐसे ही दो स्मार्टफोन हैं जो अलग-अलग कीमत और सेगमेंट में आने के बावजूद फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स कम कीमत में आपको प्रीमियम फील देने के साथ ही साथ बेहतरीन बैटरी और एक अच्छा प्रोसेसर भी देते हैं.

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि प्रीमियम एक्सपीरिएंस के लिए किस फोन पर पैसे खर्च करना सही रहेता तो ऐसे में आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए. चलिए दोनों स्मार्टफोन्स के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं.

फीचर्स में क्या रहेगा ज्यादा सही?

Xiaomi 17T में आपको कई फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इसमें आपको 6.78 इंच की 144Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर भी मिल जाता है. इसके अलावा 6500 mAh की बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Poco X8 Pro में आपको 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने के अलावा Dimensity 8500-Ultra का भी फीचर मिलता है. इसके अलावा इसमें आपको 6500mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है, जो लंबे समय तक चार्जिंग को बनाए रखती है.

कैसे हैं दोनों फोन्स के कैमरा?

Xiaomi 17T Pro में आपको HDR10+ सपोर्ट ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलता है, जिसमें 50MP का ब्राइट फ्यूजन 950 मेन सेंसर और 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस मिल जाता है. केवल यही नहीं, बल्कि इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Poco X8 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Sony IMX882 image sensor के साथ ही 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है.