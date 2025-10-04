अरे छोड़िए iPhone 17… इस Smartphone के दीवाने हुए लोग! पलक झपकते ही हुआ Out Of Stock
कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर इस सीरीज की 1 मिलियन (10 लाख) से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं. यह जानकारी Xiaomi Group के प्रेसिडेंट लू वेइबिंग (Lu Weibing) ने शेयर की.

By: Renu chouhan | Published: October 4, 2025 12:05:51 PM IST

Xiaomi ने अपने नए फ्लैगशिप सीरीज- Xiaomi 17 Series के साथ इतिहास रच दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर इस सीरीज की 1 मिलियन (10 लाख) से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं. यह जानकारी Xiaomi Group के प्रेसिडेंट लू वेइबिंग (Lu Weibing) ने साझा की, जिन्होंने बताया कि ग्राहकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद कंपनी को अब उत्पादन (production) तेज करना पड़ रहा है ताकि डिमांड पूरी की जा सके.

Xiaomi 17 Pro Max ने मचाया धमाल
Xiaomi 17 Series की सबसे ज्यादा डिमांड इसके Pro Max मॉडल की रही, जिसने अकेले ही कुल सेल का आधा हिस्सा पूरा किया. इसके बाद Pro मॉडल की बिक्री रही. दोनों ही फोन की शुरुआती कीमत 6,000 युआन (लगभग ₹70,000) से ऊपर है, जिससे साफ पता चलता है कि Xiaomi अब अपने फ्लैगशिप फोन को प्रीमियम सेगमेंट में पोजिशन कर रहा है. लू वेइबिंग के अनुसार, यह कंपनी की “प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार” का संकेत है- यानी अब Xiaomi के फोन्स सिर्फ बजट में नहीं, बल्कि हाई-एंड मार्केट में भी बड़ी पकड़ बना रहे हैं.

1TB वेरिएंट की मांग पर कंपनी की तेज प्रतिक्रिया
लॉन्च के समय यूजर्स ने यह शिकायत की कि स्टैंडर्ड Xiaomi 17 में 1TB स्टोरेज वर्जन नहीं है. कंपनी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और घोषणा की कि 1TB वेरिएंट का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है. यह नया मॉडल 5 अक्टूबर से बिक्री पर जाएगा, जिसकी कीमत 5,299 युआन (लगभग ₹63,000) रखी गई है- जो पिछले मॉडल Xiaomi 15 के मुकाबले 200 युआन (लगभग ₹2,300) सस्ता है.

Xiaomi 15 से भी तेज सेल का रिकॉर्ड
लू वेइबिंग ने कहा कि Xiaomi 17 सीरीज ने Xiaomi 15 के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सेल का रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी को पूरा भरोसा है कि Xiaomi 17 की कुल बिक्री पिछले मॉडल से ज्यादा होगी. हालांकि कुछ वेरिएंट्स की कमी (stock shortage) देखने को मिली है, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि वह प्रोडक्शन बढ़ाकर जल्द डिलीवरी शुरू करेगी.

फ्लैगशिप रणनीति बनी कामयाब
Xiaomi की नई फ्लैगशिप रणनीति, जिसमें बेहतर डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस और AI फीचर्स पर जोर दिया गया है, ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है. पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने यह साबित कर दिया है कि Xiaomi अब सिर्फ “वैल्यू फॉर मनी” ब्रांड नहीं बल्कि “प्रीमियम टेक्नोलॉजी ब्रांड” बन चुका है.

