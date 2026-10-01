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ट्रैफिक चालान गलत कट गया? बिना गलती के आया E-Challan तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत, जानें पूरी प्रक्रिया

अगर आपको लगता है कि आपके वाहन का चालान गलत तरीके से काटा गया है, आपने उस समय कोई नियम नहीं तोड़ा था या चालान में गाड़ी नंबर गलत है तो ऐसे में आप शिकायत भी करा सकते हैं. हालांकि, इसका आपके पास कोई सुबूत होना चाहिए, जिसके बाद आप इसकी शिकायत कर सकते है. चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 5:16:20 PM IST

ट्रैफिक चालान गलत कट गया? बिना गलती के आया E-Challan तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत, जानें पूरी प्रक्रिया


Traffic Challan Rules: आजकल ट्रैफिक नियमों की निगरानी पहले के मुकाबले काफी डिजिटल हो गई है. अब अगर आप बाइक पर बिना हेलमेट पकड़े जाते हैं तो ऐसे में चालान आपके मोबाइल पर या घर पर ऑनलाइन भेज दिया जाता है. कई बार वाहन चालक को चालान की जानकारी तब मिलती है जब उसके पास SMS या किसी डिजिटल माध्यम से चालान का नोटिफिकेशन आता है.
अगर आपको लगता है कि आपके वाहन का चालान गलत तरीके से काटा गया है, आपने उस समय कोई नियम नहीं तोड़ा था या चालान में गाड़ी नंबर गलत है तो ऐसे में आप शिकायत भी करा सकते हैं. हालांकि, इसका आपके पास कोई सुबूत होना चाहिए, जिसके बाद आप इसकी शिकायत कर सकते है. चलिए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में. 
 

कैसे और कहां कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत?

अगर आपकी गाड़ी का कोई गलत चालान कट गया है तो ऐसे में आप निश्तितौर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं. MoRTH के e-Challan पोर्टल पर Raise Grievance की सुविधा है. आप इस सेक्शन पर जाकर अपनी गाड़ी से जुड़ी सभी डिटेल भर दें और सुबूत के तौर पर एक फोटो अपलोड करें, जिससे यह पता लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में पोर्टल एक ही तरह काम नहीं करता है. आधिकारिक पोर्टल खुद बताता है कि कुछ राज्यों के लिए शिकायत NextGen e-Challan व्यवस्था पर और दिल्ली के चालान के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर की जाती है. 
 

इन बातों का जरूर रखें ध्यान 

अगर आपको कोई गलत चालान मिल गया है तो ऐसे में आपको सबसे पहले कुछ चीजों का पता लगाना चाहिए. इसके लिए आपको चालान नंबर, तारीख के सेथ ही साथ समय और जगह का पता कर लेना चाहिए. आपको इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि यह आपकी गाड़ी का ही चालान है या फिर नहीं. अगर कैमरे से चालान जारी हुआ है तो उपलब्ध फोटो या Evidence भी देखें. किसी अनजान SMS या लिंक पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक माध्यम से चालान की जानकारी जांचना ज्यादा सुरक्षित है.

Tags: wrong challan
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