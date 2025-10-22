Home > टेक - ऑटो > 5 सुपर प्रीमियम कारें! जिनकी कीमतें पांच पीढ़ियों की कमाई भी कम पड़ जायेंगी

World Most Expensive Cars: अगर आप कारकलेक्शन के शौकीन हैं या इन गाड़ियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो हम आपको कुछ ऐसी कारों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमतें आपको हैरान कर देंगी. इनकी कीमतें कई पीढ़ियों तक औसत व्यक्ति की आय से भी ज़्यादा हो सकती हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 22, 2025 8:56:12 PM IST

Expensive cars in the world: एक ऐसी दुनिया है जहां कार सिर्फ चलाने के लिए नही बल्कि विलासिता इंजीनियर और कला का एक अद्भुत नमूना है. 2025 में ये रेस पहले ले कही ज्यादा दिलचस्प हो गई है और इस लिस्ट में Rolls-Royce La Rose Noire Droptail सबसे ऊपर है. जो इस साल की सबसे महंगी कार है. ये कारें इंजीनियरिंग की कमाल, कारीगरी की खूबसूरती और नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन करती है.

यह विशेष सूची उन 10 सबसे महंगी प्रोडक्शन कारों की है जो संग्रहालयों या सिर्फ़ कॉन्सेप्ट में बंद नहीं है. बल्कि हकीकत में बनाई गई हैं और सीमित दर्शक के लिए उपलब्ध है. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आप दुनिया की सबसे शानदार और महंगी कारों के सफर पर निकलने वाले है.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail- 250 करोड़

सिर्फ़ चार यूनिट में बनी यह कार किसी कलाकृति से कम नहीं है. इसका गहरा लाल और काला रंग 150 परतों वाले पेंट से बना है. जो इसे चलते हुए “गति में जुनून” का एहसास देता है. आंतरिक केबिन 1600 से ज़्यादा काले गूलर की लकड़ी के टुकड़ों से सजा है. 6.75 लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन से संचालित यह कार शक्ति और सुंदरता दोनों का प्रतीक है.

​Rolls-Royce Boat Tail- 220 करोड़ ($28 मिलियन)​

केवल तीन कारें बनाई गईं और एक सेलिब्रिटी जोड़ी Jay-Z और Beyoncé के पास है. 5.76 मीटर लंबी यह कार एक रेसिंग यॉट से प्रेरित है. जिसमें एक हटाने योग्य कैनोपी और एक लकड़ी का “बटरफ्लाई डेक” है. जिसमें एक शैंपेन फ्रिज और कस्टम बोवेट घड़ियां भी है. 6.75 लीटर ट्विन-टर्बो V12 इंजन इस कार को इसके डिज़ाइन की तरह ही आकर्षक बनाता है.

Bugatti La Voiture Noire- 147 करोड़ ($18.9 मिलियन)​

सिर्फ़ एक यूनिट में निर्मित, यह “काली कार” बुगाटी की प्रतिष्ठा का प्रतीक है. 2019 जिनेवा मोटर शो में अनावरण की गई. यह कार Type 57 SC Atlantic को समर्पित है. 8.0 लीटर क्वाड-टर्बो W16 इंजन द्वारा संचालित यह 1500 PS की शक्ति और 1,600 Nm का टॉर्क प्रदान करती है. यह केवल 2.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

Pagani Zonda HP Barchetta- 149 करोड़ ($17.5 मिलियन)​

यह कार सिर्फ़ तीन यूनिट में बनाई गई थी और इसे  Horacio Pagani के लिए डिज़ाइन किया गया था. इसकी कार्बन-टाइटेनियम बॉडी बेहद हल्की (1,250 किलोग्राम) है. 7.3L V12 AMG इंजन 800 PS की शक्ति प्रदान करता है और मात्र 3.1 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है. यह Zonda सीरीज के लिए एक यादगार विदाई है.

