Wired Earphone Comeback 2025: एक बार फिर पुराना फैशन बना ट्रेंड, वायरलेस की दुनिया में वायर्ड हेडफोन की हुई वापसी

Wired Earphone Vs Wireless: आज से 2-3 साल पहले तक लोगों को वायर्ड ईयरफोन को यूज करना ज्यादा पसंद था, लोगों का फैशन बन चुका था वो, लेकिन फिर कुछ समय बाद वायरलेस ईयरफोन का बोलबाला शुरू हो गया, लोगों को वायरलेस ईयरफोन ज्यादा पसंद आने लगे और फिर सभी के बीच पुराने वाले का क्रेज काफी कम हो गया, लेकिन अब साल 2025 में एक बार फिर वो फैशन लौट आया है. बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर हर किसी को वायर्ड ईयरफोन पसंद आ रहे हैं.

बीते 10 सालों में ब्लूटूथ हेडफोन आम हो गए हैं. लेकिन 2000 के दशक के मध्य से 2010 के अंत तक लोग वायर्ड हेडफोन यूज करते थे. अक्सर ये कागज और चार्जिंग केबल के साथ उलझे रहते थे और लापरवाही के कारण, उनमें से कई महीनों में ही खराब हो जाते थे. ये वायर्ड ईयरफोन काफी कलर्स में आते थे जैसे कि लाल, नीला, हरा और काला. उस समय एक दिन भी बिना हेडफोन बिताना असंभव लगता था.

जैक का दौर खत्म

2000 के दशक में भारत में ब्लूटूथ हेडसेट धीरे-धीरे आए. शुरू में ये केवल कॉल के लिए होते थे. 2010 के मध्य में ये रोजमर्रा के हेडफोन बन गए. 2015-2016 तक ब्लूटूथ हेडफोन और नेकबैंड आम हो गए. इनसे सरल समस्याओं का समाधान हुआ जैसे पॉकेट में केबल उलझना, बिना किसी दिकक्त के सुनना और व्यायाम करते समय भी किसी तरह की समस्या नहीं होती थी.

डिजिटल क्रांति के इस दौर में ये बदलाव स्वाभाविक था. वायरलेस हेडफोन ने लोगों को आजादी और सरलता का अहसास दिया. पहले अगर किसी को हेडफोन दूसरे डिवाइस में लगाना होता, तो उसे प्लग इन और प्लग आउट करना पड़ता. अब मॉडर्न TWS (ट्रू वायरलेस स्टीरियो) कई कनेक्शन संभाल सकते हैं और स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के बीच सहजता से स्विच कर सकते हैं.

वायर्ड बनाम वायरलेस

वायरलेस हेडफोन फैशन और सुविधा में आसानी दिखाते हैं. लेकिन कई लोग वायर्ड कनेक्शन को प्राइवेसी और भरोसेमंद मानते हैं. यांत्रिक झटके के बजाय अब हमें बैटरी और सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना पड़ता है. 3.5 मिमी जैक का अंत iPhone 7 के बिना जैक लॉन्च होने के साथ हुआ. उसके बाद कई एंड्रॉइड यूजर भी इसे अपनाने लगे.

वायर्ड हेडफोन सुनने की प्रक्रिया को मॉडर्न शारीरिक और सचेत बनाते हैं. आप महसूस कर सकते हैं कि तार हल्का खिंच रहा है. इसके विपरीत, वायरलेस सुनना सहज होता है, लेकिन ये बैटरी और सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है.

फिर वायर्ड की हुई वापसी

वायर्ड हेडफोन अब बिना किसी बड़े प्रचार के फिर से वापस हो रहे हैं. ये डेस्क ड्रॉअर, बैकपैक और यात्रा की दिनचर्या में धीरे-धीरे वापसी कर रहे हैं. लंबी कॉल या एडिटिंग सत्रों में वायर भरोसेमंद साबित होता है, जबकि वायरलेस कभी-कभी विफल हो सकता है.

डिजिटल डिटॉक्स और सरल तकनीक की ओर बढ़ते रुझान के बीच, वायर्ड हेडफन उस विश्वसनीय और परेशानी मुक्त अनुभव का प्रतीक बन गए हैं. ये न तो केवल पुरानी यादों के लिए है, न ही वायरलेस सुविधा का विरोध; ये बस तकनीक में बढ़ती जटिलताओं से थकान का प्राकृतिक उत्तर है.