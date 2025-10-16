Home > टेक - ऑटो > Geysers : 2025 के ये 5 वॉटर गीजर मिनटों में बाथरूम को बना देंगे स्टीम रूम, बजट भी है शानदार

Best Branded Geysers : ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है, ऐसे में अगर आपके घर का गीजर खराब हो गया है और आप नया गीजर लगवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 5 शानदार गीजर ऑप्शन जो कीमत में भी बेस्ट हैं और फीचर्स में भी.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 6:21:33 AM IST

Best Affordable Geysers : जैसे ही अक्टूबर का महीना दस्तक देता है, हल्की सिहरन हमें सर्दियों के करीब होने का एहसास दिलाने लगती है. इन दिनों में सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ऐसे में एक भरोसेमंद और किफायती वॉटर गीजर हर घर की जरूरत बन जाता है.

अगर आप भी अपने घर के लिए एक ऐसा गीजर ढूंढ रहे हैं जो टिकाऊ, बिजली की बचत करने वाला और बजट में हो, तो हम लेकर आए हैं 2025 के टॉप 5 वैल्यू-फॉर-मनी वॉटर गीजर, जो परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों में शानदार हैं.

क्रॉम्पटन अर्नो नियो  

 कीमत: ₹6,999 से शुरू
 क्षमता: 10L और 15L
  रेटिंग: 5-स्टार
 मेन फीचर्स:

 2000W फास्ट हीटिंग
 ग्लास लाइंड टैंक
 नैनो पॉलीबॉन्ड कोटिंग (हार्ड वॉटर से सुरक्षा)
 3-स्तरीय सुरक्षा सिस्टम
 8 बार प्रेशर हैंडलिंग

क्यों चुनें: ये गीजर न सिर्फ आपकी जेब पर हल्का है, बल्कि मीडियम साइज फैमिली के लिए परफेक्ट ऑप्शन भी है.

एओ स्मिथ HSE-SHS-015  

 कीमत: ₹9,999
 क्षमता: 15L
 ऊर्जा रेटिंग: 5-स्टार
 मेन फीचर्स:

 हाई एफिशिएंसी 2000W हीटिंग एलिमेंट
 ब्लू डायमंड ग्लास-लाइन टैंक (डबल सुरक्षा)
 थर्मल कट-आउट और मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वॉल्व
 हाई-राइज बिल्डिंग के लिए उपयुक्त

क्यों चुनें: अगर आप प्रीमियम डिजाइन और लंबी उम्र की तलाश में हैं, तो ये गीजर एक शानदार इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है.

बजाज न्यू शक्ति शील्ड सीरीज 

 कीमत: ₹8,499 से शुरू
 क्षमता: 15L और 25L
 ऊर्जा रेटिंग: 5-स्टार
 मेन फीचर्स:

 कॉपर हीटिंग एलिमेंट
 टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी
 चाइल्ड सेफ्टी मोड
 एडजस्टेबल थर्मोस्टेट
 हाई प्रेशर रेजिस्टेंस (8 बार)

क्यों चुनें: बजाज का ये मॉडल बच्चों की सेफटी से लेकर परफॉर्मेंस तक सभी मामलों में अच्छा है.

 वी-गार्ड डिविनो – हार्ड वॉटर एरिया के लिए बेस्ट

 कीमत: ₹8,799 से शुरू
 क्षमता: 15L और 25L
 ऊर्जा रेटिंग: 5-स्टार
 मेन फीचर्स:

 इनकोलोय 800 हीटिंग एलिमेंट
 विट्रियस एनामेल टैंक कोटिंग
 थिक मैग्नीशियम एनोड (एंटी-कोरोजन)
 5-in-1 सेफ्टी सिस्टम
 डुअल ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों चुनें: यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हार्ड वॉटर की समस्या है, तो ये गीजर आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है.

रेकोल्ड CDR DLX प्लस 

 कीमत: ₹7,499
 क्षमता: 10L
 ऊर्जा रेटिंग: 5-स्टार
 मेन फीचर्स:

 फास्ट हीटिंग एलिमेंट
 टाइटेनियम एनामेल कोटिंग
 3-स्तरीय सुरक्षा
 हाई-प्रेशर बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन

क्यों चुनें: छोटे परिवारों या सिंगल्स के लिए एक शानदार और किफायती विकल्प है.

आखिरी सलाह

अगर आपका बजट थोड़ा सीमित है लेकिन आप क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते, तो क्रॉम्पटन अर्नो नियो और वी-गार्ड डिविनो बेहतरीन ऑप्शन हैं. वहीं, अगर आप लंबे समय तक चलने वाला, कम मेंटेनेंस वाला और ज्यादा सेफटी वाला गीजर चाहते हैं, तो एओ स्मिथ और बजाज शील्ड सीरीज पर भरोसा कर सकते हैं.

