आज से बंद हो जाएगा Windows 10 का सपोर्ट! लाखों यूजर्स पर पड़ेगा असर, जानिए क्या करना जरूरी है

14 अक्टूबर 2025 से माइक्रोसॉफ्ट अपने सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 के लिए आधिकारिक सपोर्ट बंद कर रहा है. इसका मतलब यह है कि अब इसके लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट, बग फिक्स या टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलेगा. अगर आपका सिस्टम अभी भी Windows 10 पर चल रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.

“End of Support” का असली मतलब क्या है?

इसका मतलब यह नहीं है कि आपका Windows 10 लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद हो जाएगा. लेकिन अब वह सुरक्षा खतरों (security threats) के लिए ज्यादा संवेदनशील (vulnerable) बन जाएगा.

माइक्रोसॉफ्ट अब Windows 10 के सभी एडिशन- Home, Pro, Enterprise और Education- के लिए

• सिक्योरिटी अपडेट

• फीचर अपडेट

• और टेक्निकल सपोर्ट देना बंद कर देगा.

इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस गिर सकती है, नए सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेंगे, और हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है.

क्या आपका PC भी प्रभावित होगा?

इसे जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

1. Settings → System → About में जाएं.

2. अगर वहां Windows 10 लिखा दिख रहा है, तो आपका सिस्टम भी प्रभावित होगा.

Windows 10 का आखिरी वर्जन 22H2 है.

अगर आपका सिस्टम इससे पुराने वर्जन जैसे 21H2 या 20H2 पर चल रहा है, तो उसका सपोर्ट पहले ही खत्म हो चुका है.

अपग्रेड या सपोर्ट जारी रखने के तरीके

Windows 11 में अपग्रेड करें (अगर सिस्टम सपोर्ट करता है)

• अगर आपके सिस्टम में TPM 2.0, Secure Boot और सपोर्टेड CPU है,

तो आप Windows 11 में फ्री अपग्रेड कर सकते हैं.

• अपग्रेड करने से पहले अपने सभी फाइल्स का बैकअप जरूर लें.

Extended Security Updates (ESU) का विकल्प

अगर आपका सिस्टम Windows 11 में अपग्रेड नहीं कर सकता, तो आप ESU प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको 13 अक्टूबर 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे.

नया सिस्टम या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनें

अगर आपका डिवाइस Windows 11 के लिए कम्पैटिबल नहीं है और ESU भी नहीं लेना चाहते, तो आप Linux, ChromeOS या नया Windows 11 लैपटॉप/PC ले सकते हैं. किसी भी अपग्रेड या बदलाव से पहले अपने सभी डेटा का बैकअप बना लें.

अभी क्या करें?

अगर आपका सिस्टम अभी भी Windows 10 पर है, तो आज ही जांचें कि

• क्या यह Windows 11 में अपग्रेड हो सकता है, या

• क्या यह ESU के लिए योग्य है.

बैकअप लें, अपग्रेड करें और सुरक्षित रहें.

क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद Windows 10 पर रहना मतलब अपने सिस्टम को साइबर हमलों के लिए खुला छोड़ देना है.