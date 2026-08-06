Home > टेक - ऑटो > UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

क्या 2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा शुल्क? जानिए वित्त मंत्री द्वारा पेश इस नए नियम और आम जनता पर पड़ने वाले असर की 5 बड़ी बातें.

By: Shivani Singh | Published: August 6, 2026 9:16:21 PM IST

क्या 2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा शुल्क? जानिए आम जनता पर पड़ने वाले असर की 5 बड़ी बातें(Image:AI)
क्या 2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा शुल्क? जानिए आम जनता पर पड़ने वाले असर की 5 बड़ी बातें(Image:AI)


भारत में हर महीने अरबों UPI ट्रांजेक्शन होते हैं (उदाहरण के लिए, बीते महीने में ही करीब 23.7 अरब UPI पेमेंट्स के ज़रिए 29.9 लाख करोड़ का लेन-देन हुआ). इतने बड़े नेटवर्क पर अब 2,000 से ज़्यादा के पेमेंट्स पर फीस लगाने का रास्ता साफ़ किया जा रहा है.

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट’ में एक संशोधन पेश किया गया है. आइए, इस पूरे मामले को सरल भाषा में आसान सवाल-जवाब के ज़रिए समझते हैं:

You Might Be Interested In

1. UPI के लिए नया प्रस्तावित कानून क्या है?

संशोधन का मकसद: सरकार ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट’ और ‘टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ बिल’ में बदलाव ला रही है. इससे बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) को अधिसूचित डिजिटल पेमेंट तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी शुल्क लेने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा.

क्या तुरंत फीस लगने लगेगी? बिल्कुल नहीं. यह कानून सिर्फ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर फीस लागू कर सके. नियम बनते ही तुरंत पैसे नहीं कटने लगेंगे.

2. यह UPI फीस कितनी हो सकती है?

  • विचार किए जा रहे प्रस्तावों में से एक यह है कि ₹1.5 करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों पर ₹2,000 से ऊपर के UPI ट्रांजेक्शन पर 0.3% से 0.5% तक का MDR लगाया जाए.
  • सरकार ट्रांजेक्शन की रकम के बजाय व्यापारी के सालाना टर्नओवर के हिसाब से फीस तय करने पर भी सोच रही है. साथ ही, किसी एक लेन-देन पर अधिकतम कितनी फीस ली जा सकती है, इसकी एक सीमा (Cap) भी तय की जा सकती है.

3. आखिर यह फीस क्यों लाई जा रही है?

  • पेमेंट कंपनियों और टेक दिग्गजों का लंबे समय से कहना है कि ‘ज़ीरो-फी’ (Zero-Fee) मॉडल पर लंबे समय तक बिजनेस चलाना बेहद मुश्किल है.
  • जब कंपनियों को UPI पेमेंट्स से कोई कमाई ही नहीं होती, तो उनके लिए:
  • नई तकनीक में निवेश करना,
  • नेटवर्क और सर्वर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, और
  • साइबर सुरक्षा और सेवाओं का विस्तार करना कठिन हो जाता है.
  • डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए ही बड़े ट्रांजेक्शन पर मामूली MDR लगाने की चर्चा चल रही है.

4. यह फीस किसको भरनी होगी?

  • व्यापारी (Merchants) भरेंगे, ग्राहक नहीं: MDR का भुगतान व्यापारियों द्वारा बैंकों और पेमेंट कंपनियों को किया जाता है.
  • यह शुल्क मुख्य रूप से बड़े बिजनेस और ब्रांड्स पर पड़ेगा, आपके गली-मोहल्ले के छोटे दुकानदारों या किराना स्टोर्स पर नहीं.
  • क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने पर व्यापारियों को 1.5% से 3% तक का शुल्क देना पड़ता है, जबकि UPI पर प्रस्तावित शुल्क (0.3% – 0.5%) इससे बहुत कम है.

5. आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है?

अगर आप रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे सब्जी खरीदना, किराना लेना, दोस्तों को पैसे भेजना या कैब का किराया देना जैसे काम UPI से करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.

आकड़ों के मुताबिक, ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट्स कुल UPI लेन-देन की संख्या का केवल 5% हैं (हालाँकि लेन-देन की कुल वैल्यू में इनका हिस्सा 65% है). अधिकांश बड़े व्यापारी इस मामूली फीस का बोझ आम ग्राहकों पर नहीं डालेंगे.

आम जनता के लिए UPI पेमेंट पहले की तरह ही मुफ़्त, सुरक्षित और आसान रहेगा. यह बदलाव सिर्फ बड़े कारोबारियों और पेमेंट कंपनियों के बीच का ढांचा दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक?

August 7, 2026

ग्रीन टी पीने से होते हैं ये 6 फायदे

August 6, 2026

कौन हैं शाकिब अल हसन की पत्नी?

August 6, 2026

5 हसीनाएं, जो महादेव की हैं भक्त

August 5, 2026

IND vs SL टेस्ट में किसने लगाए सबसे ज्यादा सिक्स,...

August 5, 2026

अरबाज खान की ये 6 फिल्में नहीं करनी चाहिए मिस

August 4, 2026
UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला
UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला
UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला
UPI Transaction Charges: 2 हजार से अधिक के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज? 5 प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला