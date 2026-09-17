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Car Driving Rules: चलती कार में TV-Video देखने से कटेगा चालान? कितना लगेगा जुर्माना, जानें क्या कहते हैं नियम

इसे देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कार की स्क्रीन पर TV या Video चल रहा हो तो क्या पुलिस चालान काट सकती है? क्या कार में लगा फैक्ट्री-फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना गैरकानूनी है? चलिए इसके बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: September 17, 2026 5:14:04 PM IST

Car Driving Rules: चलती कार में TV-Video देखने से कटेगा चालान? कितना लगेगा जुर्माना, जानें क्या कहते हैं नियम


Car Driving Rules: आजकल नई कारों में स्मार्ट डिस्प्ले या बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीनदी गई होती हैं, जिसमें पैसेंजर्स आसानी से अपना सफर काटने के लिए वीडियो देख सकते हैं या गाने सुन सकते हैं. कार में बैठकर म्यूजिक सुनना या नेविगेशन देखना स्क्रीन का इस्तेमाल करना अब लोगों के लिए सामान्य बात बन गई है. लेकिन, जब यही स्क्रीन कार चलाते समय ड्राइवर का ध्यान सड़क से हटाने लगे, तब मामला केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता. यह एक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसपर ध्यान देना बेहद जरूरी है.
इसे देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कार की स्क्रीन पर TV या Video चल रहा हो तो क्या पुलिस चालान काट सकती है? क्या कार में लगा फैक्ट्री-फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना गैरकानूनी है? चलिए इसके बारे में जानते हैं. 

क्या वीडियो देखने पर कटेगा चालान?

चलती कार में वीडियो देखना पैसेंजर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर अगर चलती कार में वीडियो देखे तो यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनन अपराध माना जाता है. अगर ड्राइवर हाथ में फोन रखकर वीडियो देखता है या इंफोटेनमेंट सिस्टम पर वीडियो देख रहा है और पुलिस उसे पकड़ लेती है तो ऐसी स्थिति में 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यही गलती अगर आप बार-बार करते हैं तो कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है. आपकी निगरानी सड़क पर लगे कैमरे के जरिए की जा जाती है. 

सुरक्षा के लिए बरतें ये सावधानियां

अगर आप चलती कार में वीडियो देखते हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. अगर आप ड्राइविंग के दौरान गाने सुन भी रहे हैं तो ऐसे में म्यूजिक कंट्रोल के लिए वॉइस कमांड या हैंड्स-फ्री तरीकों का इस्तेमाल करें. ऐसे में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के इस्तेमाल से बचें. इसके अलावा गाड़ी चलाते समय फ्रंट स्क्रीन पर वीडियो न देखें और नैविगेशन के लिए भी कोशिश करें कि वॉइस कमांड का ही इस्तेमाल करें.

Tags: Car Driving Rules
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