Wikipedia की ट्रैफिक में गिरावट – AI और सोशल मीडिया बदल रहे हैं जानकारी खोजने का तरीका

Wikimedia Foundation ने पुष्टि की है कि पिछले साल Wikipedia पर मानव ट्रैफिक में 8% की कमी आई है. फाउंडेशन के वरिष्ठ निदेशक मार्शल मिलर ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह गिरावट तब स्पष्ट हुई जब Wikipedia ने अपने बॉट डिटेक्शन सिस्टम को अपडेट किया. अपडेट से पता चला कि मई और जून में ट्रैफिक में आई बड़ी बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा बॉट्स की वजह से था, जो डिटेक्शन से बचने के लिए बनाए गए थे.

गिरावट के मुख्य कारण

मिलर ने दो मुख्य कारण बताए हैं:

1. AI-ड्रिवन सर्च रिजल्ट्स का उभार

2. सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभुत्व

मिलर के अनुसार, अब सर्च इंजन जनरेटिव AI का उपयोग करके सीधे उत्तर प्रदान करते हैं, बजाय इसके कि वे Wikipedia जैसी साइट्स को लिंक करें. इसके साथ ही युवा दर्शक अब सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा समय बिताते हैं और ओपन वेब का उपयोग कम कर रहे हैं.

AI और सोशल मीडिया का असर

हालांकि Google का कहना है कि उसकी AI समरीज़ Wikipedia की ट्रैफिक को नुकसान नहीं पहुंचाती, मिलर का मानना है कि यह ट्रेंड जोखिम भरा है. कम विज़िट का मतलब है कम वॉलंटियर एडिटर्स, जो Wikipedia के पेज अपडेट करने और साइट चलाने के लिए जरूरी हैं. मिलर ने बताया कि Wikipedia का ज्ञान अभी भी व्यापक रूप से सर्कुलेट हो रहा है—अक्सर AI समरीज़ में—लेकिन यूजर्स अब इसकी उत्पत्ति और स्रोत के बारे में कम जानते हैं.

Wikipedia की नई पहल

इस गिरावट से निपटने के लिए Wikipedia:

• नए कंटेंट एट्रिब्यूशन फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है

• नई पाठक संख्या तक पहुंचने वाले टीम्स बना रहा है

मिलर ने लोगों से अपील की है कि वे ह्यूमन-क्युरेटेड नॉलेज का समर्थन करें, स्रोत और वॉलंटियर एडिटर्स को मान्यता दें, जो दुनिया की सबसे बड़ी एन्साइक्लोपीडिया को जीवित रख रहे हैं.