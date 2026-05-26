कार की टंकी के पास क्यों दिया होता है छोटा छेद? ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज, जानें क्या है इसका इस्तेमाल

Car Fuel Tank Hole: ड्राइविंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर माइलेज और फीचर्स को लेकर तो परेशान रहते हैं, लेकिन कई बार पेट्रोल टैंक के आस-पास की जगह को नजरअंदाज करने लगते हैं. देखा जाए तो कार में फ्यूल तो हम सभी भरवाते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि कार में पेट्रोल भरवाने वाली जगह पर एक छोटा छेद क्यों दिया गया होता है. हममें से ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है. ज्यादातर लोग इसे एक डिजाइन या फिर कार का ही कोई जरूरी पार्ट समझ लेते हैं.

आपको जानकारी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह छोटा छेद कार में क्यों दिया गया होता है. जबकि, देखा जाए तो यह छोटा छेद आपकी कार की सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए भी काफी जरूरी माना जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

किस काम आता है टंकी के पास का छेद?

देखा जाए तो कार की टंकी के पास दिया गया छोटा छेद कई तरीकों से आपके लिए कारगर माना जाता है. दरअसल, कई बार टंकी के अंदर हवा नहीं पहुंच पाने के चलते वैक्यूम बनने लगते हैं. इस स्थिति में कार की टंकी के साथ ही इंजन को भी नुकसान हो सकता है. ऐसी स्थिति में इंजन तक होने वाली फ्यूल सप्लाई में भी बाधा आ सकती है. टंकी के पास दिया गया छोटा छेद अक्सर फ्यूल का इस्तेमाल होने के साथ ही जगह को खाली करने का भी काम करता है. देखा जाए तो अगर हवा बाहर नहीं निकलती है तो ऐसे में फ्यूल उछल सकता है और ऐसे में ऑटो कट जल्दी लग सकता है. इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए टंकी के पास दिया गया छेद काफी जरूरी माना जाता है.

ड्रेनेज होल की तरह करता है काम

देखा जाए तो पेट्रोल टंकी के आस-पास दिया गया छोटा छेद आमतौर पर ड्रेनेज होल की तरह काम करता है. अगर कार में यह न हो या फिर किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो ऐसी स्थिति में पानी फ्यूल कैप के आसपास जमा होने लग जाता है. आसान भाषा में समझें तो जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो ऐसे में फ्यूल ज्यादा भर जाने पर कई बार यह कार की बॉडी पर जमा होने का खतरा रहता है. लेकिन, यही वह होल है, जो इसे कार की बॉडी पर पेट्रोल को जमा होने से रोकने का काम करता है.

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