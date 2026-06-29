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ट्रकों और बसों में डीजल का ही क्यों किया जाता है इस्तेमाल? पेट्रोल से क्यों नहीं चलते ये वाहन, जानें पीछे का कारण

आज के समय में जहां, पेट्रोल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है वहां, इन गाड़ियों में केवल डीजल ही क्यों डाला जा रहा है. चलिए इसके पीछे के कारण और लॉजिक के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 29, 2026 1:49:06 PM IST

ट्रकों और बसों में डीजल का ही क्यों किया जाता है इस्तेमाल? पेट्रोल से क्यों नहीं चलते ये वाहन, जानें पीछे का कारण


Heavy Vehicles: बड़ी गाड़ियों, कमर्शियल वाहन या JCB और बुल्डोजर आदि में अमूमन डीजल का इस्तेमाल किया जाता है. जब भी हम सड़क पर बड़े ट्रक, बसें या दूसरे भारी-भरकम कमर्शियल वाहन देखते हैं, तो ऐसे में मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये वाहन पेट्रोल के बजाय डीजल से ही क्यों चलते हैं. शायद ही कभी हमारे मन में यह सवाल आता हो कि आखिर ये वाहन पेट्रोल की बजाय डीजल से ही क्यों चलते हैं. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि इस तरह की बड़ी और हेवी गाड़ियों में आखिर डीजल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

आज के समय में जहां, पेट्रोल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है वहां, इन गाड़ियों में केवल डीजल ही क्यों डाला जा रहा है. चलिए इसके पीछे के कारण और लॉजिक के बारे में जानते हैं. 

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ट्रकों और बसों में क्यों इस्तेमाल होता है डीजल? 

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रकों और बसों में ज्यादातर डीजल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि, इन गाड़ियों को आमतौर पर अन्य वाहनों के मुकाबले लंबी दूरी तय करने के साथ ही कई टन वजन ढोना पड़ता है और लगातार घंटों तक बिना रुके काम करना होता है. ऐसी स्थिति में इंजन को ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है.

पेट्रोल के मुकाबले डीजल आमतौर पर ज्यादा पावर और टॉर्क देता है, जिससे ट्रकों और बसों को ज्यादा ताकत मिलती है और इंजन दमदारी से काम करता है. डीजल इंजन कम RPM पर ही ज्यादा टॉर्क पैदा कर देता है, जिससे ट्रक और बसें भारी लोड के साथ भी बिना ज्यादा दबाव के चल पाती हैं.

डीजल रहता है ज्यादा किफायती

दरअसल, ट्रकों और बसों में डीजल इंजन इसलिए भी रहता है क्योंकि, हेवी वाहनों के लिए डीजल को आमतौर पर ज्यादा किफायती माना जाता है. डीजल में इन वाहनों को ज्यादा माइलेज मिलने के साथ ही साथ कम फ्यूल कॉस्ट भी चुकानी होती है. इसके साथ ही कई बार बसों और ट्रकों को भारी वजन खींचकर पहाड़ों पर भी ले जाना होता है. ऐसे में डीजल इंजन बेहतर परफॉर्मेंस देता है और आसानी से चढ़ाई करने में सक्षम माना जाता है. 

Tags: Heavy Vehicles
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