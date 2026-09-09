Pending Challan: समय पर क्यों भर देना चाहिए चालान? नहीं तो क्या होगा, कोर्ट तक कब पहुंच सकता है मामला

Pending Challan: अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान कट गया है और आप उसे यह सोचकर टाल रहे हैं कि बाद में भर देंगे तो ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. कई लोग चालान का मैसेज मिलने के बाद भुगतान नहीं करते और कुछ समय बाद यह मान लेते हैं कि मामला अपने आप खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. सड़क पर लगे CCTV कैमरा के साथ ही ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम के जरिए ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

लेकिन, चालान मिलने के बाद भी कुछ लोग यह सोचकर चालान भरने के फैसले को टाल देते हैं कि कुछ दिन बाद भरेंगे. लेकिन, ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि अगर चालान नहीं भरा गया तो ऐसे में क्या होगा. कोर्ट तक यह मामला कब पहुंच सकता है. चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में.

कोर्ट तक कब पहुंच सकता है मामला?

अगर आप लंबे समय तक चालान नहीं भरते हैं तो ऐसे में कुछ मामलों में मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है. अगर आप लंबे समय तक अपना चालान नहीं भरते हैं तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपके चालान को कोर्ट में भेज दिया जाता है. अगर आप कोर्ट में भी इस चालान को नहीं भरते हैं तो इस स्थिति में आपके लिए एक समन जारी किया जाएगा, जोकि सीधे आपके घर पर पहुंचाया जाएगा. इसके बाद कुछ मामलों में कोर्ट द्वारा जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है तो वहीं, कई बार आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है. कोर्ट जाने की नौबत तब आती है जब आप लंबे समय तक चालान को नहीं भरते हैं.

समय से क्यों भर देना चाहिए चालान?