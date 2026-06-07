भारत में कार का स्टीयरिंग लेफ्ट और अमेरिका में क्यों होता है राइट साइड? जानें क्या है इस ड्राइविंग पोजिशन का लॉजिक

Car Driving Position: हममें से ड्राइविंग करने वाले ज्यादातर लोग इस बात पर कभी गौर नहीं करते हैं कि कार का स्टीयरिंग दायीं तरफ क्यों होता है. यह स्टीयरिंग भारतीय कारों मे दायीं साइड और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में दायीं तरप क्यों होता है. हालांकि, यह एक दिलचस्प सवाल है, जिसका जवाब शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा. आमतौर पर जब भी कोई भारतीय पहली बार अमेरिका की कारों को देखता है, तो एक बात तुरंत उसका ध्यान खींचती है. भारत में जहां अधिकांश कारों का स्टीयरिंग दायीं तरफ होता है, वहीं अमेरिका जैसे देशों में यह बायीं तरफ देखने को मिलता है.

इसे देख बहुत से लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि यह सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला है. लेकिन, क्या सच में ऐसा होता है. चलिए आपको विस्तार से इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं.

भारत में राइट साइड क्यों है स्टीयरिंग?

यह सवाल आम जरूर है, लेकिन सोचने वाला साल है कि आखिर भारत और अमेरिका में स्टीयरिंग की पोजिशन अलग-अलग क्यों होती है. लेकिन, इसका जवाब यह है कि राइट साइड स्टीयरिंग वाला ट्रेंड भारत में अंग्रेजों के दौर से ही चला आ रहा है. अंग्रेजों के जमाने में ही भारत में राइट साइड स्टीयरिंग वाली कारें बनती थीं. वही, ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है. अब भारत में इसी स्टीयरिंग पोजिशन के साथ लोगों के चलने की आदत हो चुकी है.

अमेरिका में लेफ्ट साइड क्यों होता है स्टीयरिंग?

अमेरिका में आमतौर पर कारों में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग वाली कारें चलती हैं. दरअसल, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि अमेरिका में ट्रैफिक सड़क के दाईं तरफ चलता है. दायीं तरफ स्टीयरिंग इसलिए होता है ताकि ड्राइवर आसानी से सड़क की दायीं ओर ट्रैफिक को देख सके और किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाया जा सके. हालांकि, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी ट्रैफिक लेफ्ट साइड में ही चलता है.