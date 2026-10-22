Network Problem: Wi-Fi का सिग्नल फुल, फिर भी इंटरनेट चल रहा है स्लो? राउटर में नहीं, इन वजहों से हो सकती है परेशानी

Network Problem: आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. मोबाइल पर वीडियो देखने से लेकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने, ऑनलाइन क्लास लेने, गेम खेलने और स्मार्ट टीवी पर फिल्में देखने तक, लगभग हर काम के लिए तेज इंटरनेट की जरूरत होती है. ऐसे में जब घर में Wi-Fi कनेक्शन होने के बावजूद इंटरनेट धीमा चलने लगता है, तो काफी परेशानी होती है.

कई बार मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर Wi-Fi के सभी सिग्नल बार दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वीडियो बार-बार बफर होने लगते हैं, वेबसाइट खुलने में समय लगता है और फाइल डाउनलोड करने में काफी देर हो जाती है. चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ कारणों के बारे में.

आसपास के Wi-Fi नेटवर्क के कारण हो सकता है इंटरफेरेंस

अगर आप अपार्टमेंट या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आसपास कई घरों में Wi-Fi राउटर लगे हुए हैं, तो वायरलेस नेटवर्क के बीच हस्तक्षेप की समस्या हो सकती है. कई राउटर एक ही या आसपास के चैनलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वायरलेस नेटवर्क पर भीड़ बढ़ सकती है. इस समस्या का असर खास तौर पर 2.4GHz बैंड पर दिखाई दे सकता है. ऐसे में डिवाइस पर सिग्नल बार फुल रहने के बावजूद डेटा ट्रांसफर की स्पीड उम्मीद से कम हो सकती है. वीडियो कॉल के दौरान आवाज टूटना, ऑनलाइन गेम में लैग आना या वीडियो बफर होना इसके संभावित लक्षण हैं.

सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में हो सकती है खराबी