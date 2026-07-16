EV Charging Safety: चार्जिंग के समय बैटरी में आग लगने की क्या होती है वजह? कौन सी गलतियों से बढ़ता है हादसे का खतरा

EV Charging Safety: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और बिक्री पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ी है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लोग अब ईवी वाहनों को लोग एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को देखते हुए अब जगह-जगह पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं. लेकिन, ईवी वाहनों को चार्ज करते दौरान कई बार हादसा होते हुए देखा गया है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के ममूरा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में आग लगी थी, जिससे घर में भीषण आग लग गई थी. इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके.

ऐसी घटनाएं लोगों के मन में यह सवाल पैदा करती हैं कि आखिर चार्जिंग के दौरान बैटरी में आग क्यों लगती है? क्या हर इलेक्ट्रिक वाहन में ऐसा खतरा होता है या फिर इसके पीछे कुछ खास तकनीकी कारण होता है.

क्यों और कैसे लगती है बैटरी में आग?

इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं. देखा जाए तो बैटरी के ज्यादा गर्म होने से कई बार वाहन में आग लग सकती है. इसके अलावा खराब या गलत चार्जर लगाने और वॉल्टेज का ध्यान नहीं रखने पर भी ब्लास्ट हो सकता है और आग लग सकती है. वहीं, अगर बैटरी अंदर से खराब हो जाए या फिर चार्जिंग सिस्टम में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाए जैसे चार्जिंग पोर्ट में खराबी हो जाए और कनेक्टर में कोई समस्या आ जाए तो भी बैटरी में आग लग सकती है. कुछ लोग कई बार कार की वायरिंग या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बदलाव या मॉडिफिकेशन कराते हैं, जिससे भी बैटरी में आग लग सकती है.

ईवी वाहन चार्ज करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है. सुरक्षित चार्जिंग के लिए हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए. वाहन को चार्ज करने से पहले आपको केबल और कनेक्टर की स्थिति को जांच लेना चाहिए. इसके अलावा अगर बैटरी से धुआं या गंध महसूस हो रही है तो बिना देरी किए चार्जिंग को रोक देना चाहिए साथ ही वाहन को सर्विस सेंटर में चेक कराना चाहिए. बैटरी में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराने से बचें और चार्जिंग पोर्ट के फूलने या डैमेज होने पर चार्जिंग करने से बचें.