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तेज स्पीड में कार चलाने पर क्यों वाइब्रेट होता है स्टीयरिंग? हो सकते हैं ये कारण, इन बातों का रखें ध्यान

कुछ लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में यह कार के किसी मैकेनिकल हिस्से में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 6:43:52 PM IST

तेज स्पीड में कार चलाने पर क्यों वाइब्रेट होता है स्टीयरिंग? हो सकते हैं ये कारण, इन बातों का रखें ध्यान


Car Driving Tips: कार चलाते समय अगर स्टीयरिंग पूरी तरह स्थिर और संतुलित महसूस हो, तो ड्राइविंग का एक्सपीरिएंस बेहतर और सुरक्षित बनता है. लेकिन, कई बार ड्राइव करते समय ड्राइवर को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जो न केवल ड्राइविंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है, बल्कि वाहन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर सकती है. दरअसल, कई बार तेज स्पीड कार होने पर कार का स्टीयरिंग वाइब्रेट होने लगता है. शहर की कम स्पीड पर कार सामान्य चलती है, लेकिन जैसे ही वाहन की रफ्तार 70, 80 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पहुंचती है तो ऐसे में स्टीयरिंग व्हील कांपने लगता है.

कुछ लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में यह कार के किसी मैकेनिकल हिस्से में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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1. व्हील बैलेंसिंग में गड़बड़ी

अगर कार के स्टीयरिंग में वाइब्रेशन महसूस हो रही है तो ऐसे में इसके पीछे का आम कारण व्हील बैलेंसिंग का बिगड़ जाना होता है. अगर किसी पहिए का वजन समान रूप से अलग नहीं है, तो तेज गति पर वह वाइब्रेशन पैदा करता है जो सीधे स्टीयरिंग तक महसूस होता है. इसलिए इस स्थिति में आपको सबसे पहले अपने व्हील बैलेंसिंग को चेक कराना चाहिए. 

2. टायर खराब होना 

अगर आपकी कार का स्टीयरिंग भी तेज स्पीड में कांपता है या फिर वाइब्रेट होता है तो इस स्थिति में आपको टायर की स्थति को चेक करना चाहिए. दरअसल, अगर टायर घिस गए हैं तो ऐसे में कई बार कार के स्टीयरिंग में वाइब्रेशन महसूस हो सकती है. इस स्थिति में आपको सबसे पहले अपने टायर को बदलवाना चाहिए ताकि दुर्घटना को रोका जा सके. 

3. मुड़े हुए व्हील रिम

कार के स्टीयरिंग कांपने या वाइबब्रेट होने के पीछे कई बार मुड़े हुए व्हील रिम भी जिम्मेदार होते हैं या फिर एक बड़ा कारण माना जाता है. अगर कार के टायर के व्हील रिम मुड़े हुए हैं तो ऐसे में संभव है कि आपकी कार का स्टीयरिंग वाइब्रेट कर सकता है. 

Tags: car driving tips
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