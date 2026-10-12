Bike Mileage Tips: अचानक कम हो गया है आपकी बाइक का माइलेज? तुरंत चेक करें ये चीजें, पेट्रोल की खपत कम करने में मिलेगी मदद

Bike Mileage Drop: आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं. ऐसे में अगर आपकी बाइक माइलेज न दे या फिर माइलेज अचानक से कम हो जाए तो क्या हो. माइलेज कम हो जाने के पीछे वैसे तो कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इसलिए आपको समय-समय पर चेक करते रहना चाहिए कि आपकी बाइक कैसी माइलेज दे रही है. अचानक माइलेज गिर जाने पर हममें से ज्यादातर लोग यह सोचने लगते हैं कि इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई है, लेकिन असल में वजह कुछ और ही निकलती है.

कई बार इसके पीछे आप द्वारा की गई कुछ छोटी लापरवाहियां निकलकर आती हैं. वहीं, कुछ मामलों में कार का रखरखाव पर ध्यान नहीं देने से भी माइलेज कम हो जाती है. कार में कुछ चीजों को चेक कर लेने से भी कई बार माइलेज में सुधार होने लगता है.

1. एयर फिल्टर की जांच करें

अगर आपको लगे की बाइक का माइलेज अचानक से गिरने लगा है तो ऐसे में आपको अपनी बाइक का एयर फिल्टर चेक करना चाहिए. दरअसल, बाइक का एयर फिल्टर इंजन तक साफ हवा पहुंचाने का काम करता है. कई बार इसमें धूल-मिट्टी जम जाती है तो ऐसे में इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती है. ऐसी स्थिति में फ्यूल सही तरीके से नहीं जल पाता है, जिसके चलते पेट्रोल-डीजल ज्यादा लगता है और माइलेज कम निकलती है.

2. टायर का एयर प्रेशर करें चेक

बाइक अगर अचानक से माइलेज में कमी कर दे तो ऐसी स्थिति में आपको टायर का एयर प्रेशर चेक करना चाहिए. माइलेज कम होने के पीछे कई बार कार का एयर प्रेशर कम या ज्यादा होने को भी जिम्मेदार माना जाता है. टायर में अगर कम हवा है तो ऐसे में रोड़ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है और इंजन को बाइक चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे माइलेज कम हो जाता है.

3. समय पर इंजन ऑयल बदलें