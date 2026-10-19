Car Maintenance Tips: लंबे समय तक पार्किंग में खड़ी कार की बैटरी क्यों हो जाती है डाउन? जानें वजह और बचाव के आसान तरीके

Car Maintenance Tips: आज के समय में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत भी बन चुकी है. हालांकि, कुछ लोग अपनी कार का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, जबकि कई लोगों की गाड़ी हफ्तों तक घर की पार्किंग, गैराज या सोसाइटी के पार्किंग एरिया में खड़ी रहती है. ऐसे में कार मालिकों को अक्सर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है. जब कई दिनों बाद कार को स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, तो इंजन चालू नहीं होता.

कई बार डैशबोर्ड की लाइटें कमजोर पड़ जाती हैं, हॉर्न की आवाज धीमी हो जाती है या स्टार्ट बटन दबाने पर केवल क्लिक करने की आवाज सुनाई देती है. इन समस्याओं के पीछे एक आम वजह कार की बैटरी का डिस्चार्ज होना हो सकती है. जानें लंबे समय तक पार्किंग में खड़ी कार की बैटरी क्यों डाउन हो जाती है.

कार की लाइट या कोई इलेक्ट्रिकल फीचर चालू रहना

कई बार कार की बैटरी इसलिए डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि गाड़ी पार्क करते समय कोई लाइट या इलेक्ट्रिकल फीचर बंद करना भूल जाते हैं. केबिन लाइट, बूट लाइट, ग्लव बॉक्स लाइट या कुछ अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण चालू रह जाएं, तो वे बैटरी से लगातार बिजली लेते रह सकते हैं. कुछ कारों में लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन हर मॉडल में ऐसा होना जरूरी नहीं है. अगर कार एक रात या कई दिनों तक इस स्थिति में खड़ी रहती है, तो बैटरी का चार्ज काफी कम हो सकता है.

पुरानी और कमजोर बैटरी जल्दी हो सकती है डिस्चार्ज