Explained: फ्रॉड करने वालों की पहली पसंद क्यों है Telegram? NEET स्कैम के बाद WhatsApp पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?

Telegram banned in India: मंगलवार को भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर टेलीग्राम को बैन कर दिया. NTA का कहना है कि 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम से ठीक पहले कुछ जालसाज टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचने और अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे. सरकार का यह कदम सही भी लगता है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: अगर टेलीग्राम को बैन किया गया है, तो फिर वॉट्सऐप पर ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

दोनों ही मेसेजिंग ऐप हैं, दोनों भारत में बेहद पॉपुलर हैं और दोनों का काम भी एक जैसा है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि टेलीग्राम पर तो गाज गिर गई, लेकिन वॉट्सऐप को छुआ तक नहीं गया?

इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर टेलीग्राम पर ऐसा क्या चल रहा था. NTA के मुताबिक, टेलीग्राम पर ‘PAPER LEAKED NEET’, ‘Re-NEET 2026’ और ‘Private Mafia’ जैसे चैनलों पर खुलेआम एग्जाम पेपर देने का दावा किया जा रहा था और इसके बदले छात्रों से लाखो रुपये वसूले जा रहे थे.

एजेंसी ने ऐसे कई ग्रुप्स और चैनलों को डिलीट भी कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही. आखिरकार NTA को ऐप पर ही पाबंदी लगाने की सिफारिश करनी पड़ी. अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग टेलीग्राम पर ये धंधा चला रहे थे, वो वॉट्सऐप पर जाकर भी तो ऐसा ही ग्रुप बना सकते हैं? लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है.

फ्रॉड करने वालों की पहली पसंद क्यों है टेलीग्राम?

सुरक्षा के लिहाज से टेलीग्राम को बहुत भरोसेमंद नहीं माना जाता. जहां वॉट्सऐप पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) बाय-डिफॉल्ट मिलता है, वहीं टेलीग्राम पर जब तक आप खुद ‘सीक्रेट चैट’ का ऑप्शन न चुनें, आपके मेसेज पूरी तरह एन्क्रिप्टेड नहीं होते. इसके बावजूद, पेपर लीक और फर्जीवाड़े जैसे कामों के लिए टेलीग्राम ही जालसाजों की पहली पसंद बना हुआ है. इसकी वजह है टेलीग्राम का खास डिजाइन.

टेलीग्राम प्राइवेसी से ज्यादा यूजर की पहचान छिपाने पर ध्यान देता है। यहां आप बिना किसी को अपना फोन नंबर दिखाए सिर्फ एक ‘यूजरनेम’ के सहारे प्रोफाइल बना सकते हैं. वॉट्सऐप भी ऐसे ही एक फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी यह सबके लिए रोलआउट नहीं हुआ है.

टेलीग्राम पर बिना अपनी पहचान उजागर किए ऐसा चैनल बनाया जा सकता है, जिसमें अनलिमिटेड लोग जुड़ सकें. यानी एक अनजान शख्स पर्दे के पीछे रहकर लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है, जिससे उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है.

‘सिग्नल’ (Signal) ऐप को दुनिया का सबसे सुरक्षित ऐप माना जाता है, फिर भी जालसाज वहां क्यों नहीं जाते? इसकी वजह है टेलीग्राम का फाइल-शेयरिंग सिस्टम। टेलीग्राम पर आप बिना कंप्रेस किए 2GB तक की भारी-भरकम फाइलें शेयर कर सकते हैं. यही वजह है कि फिल्में और टीवी शोज भी सबसे पहले टेलीग्राम पर लीक होते हैं, और इसी फीचर का फायदा उठाकर फर्जी पेपर की बड़ी-बड़ी PDF फाइलें धड़ल्ले से बांटी जा रही थीं.

टाइमस्टैम्प बदले बिना मेसेज एडिट करना

टेलीग्राम का एक और फीचर इस फर्जीवाड़े में बड़ा हथियार बना. इसमें पुराना मेसेज एडिट करने पर भी उसका समय पुराना ही रहता है. NTA के अनुसार, एडमिन्स पुराने मेसेज को बदलकर वहां फर्जी पेपर की PDF अपलोड कर देते थे, ताकि ऐसा लगे कि पेपर बहुत पहले ही लीक हो चुका था. हालांकि, भारत में इस फीचर को फिलहाल 30 जून तक के लिए डिसेबल कर दिया गया है. वॉट्सऐप में भी मेसेज एडिट होता है, लेकिन उसकी एक समयसीमा होती है और उसमें आप फाइल अटैच नहीं कर सकते.

वॉट्सऐप पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉट्सऐप अपनी मॉनिटरिंग और नियमों को लेकर ज्यादा सख्त है. टेलीग्राम को पावेल डुरोव ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया था, जो सरकारों के दबाव में काम न करे. इसी वजह से गलत काम करने वालों को यह जगह बड़ी मुफीद लगती है.

इसके अलावा, वॉट्सऐप और X (ट्विटर) जैसी कंपनियां भारत सरकार के आदेशों पर तुरंत एक्शन लेती हैं, जबकि टेलीग्राम का भारत में कोई ऑफिस ही नहीं है. ऐसे में टेलीग्राम से नियमों का पालन करवाना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है.

साथ ही, टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों पर खुद बहुत ज्यादा नजर नहीं रखता. दूसरी तरफ, वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) कई तरह के AI टूल्स का इस्तेमाल करती है. भले ही मेटा आपके पर्सनल मेसेज नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो AI के जरिए पब्लिक ग्रुप्स में संदिग्ध एक्टिविटी और यूजर्स के बर्ताव को ट्रैक जरूर करता है. इस कड़े पहरे की वजह से ही अपराधी वॉट्सऐप से दूर भागते हैं.

हालांकि, ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम ने हाथ पर हाथ धरे रखे हैं. पिछले कुछ समय से उसने भी कदम उठाए हैं. चेकपॉइंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में टेलीग्राम ने करीब 4.35 करोड़ से ज्यादा चैनलों और ग्रुप्स को ब्लॉक किया था. वहीं साल 2026 में उसने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है, जहां पहले रोजाना 10,000 से 30,000 चैनल डिलीट होते थे, अब यह आंकड़ा हर दिन 80,000 से 1,40,000 के बीच पहुंच चुका है. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह कार्रवाई नाकाफी थी