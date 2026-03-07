क्या सच में 31 दिसंबर को सस्ती मिलती है कार, जानें कितनी कम हो जाती है कीमत?

Car Buyers: कई लोग जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे होते हैं, उन्हें अक्सर एक सलाह सुनने को मिलती है अगर कार खरीदनी है तो 31 दिसंबर को खरीदो, क्योंकि उस दिन वही कार बाकी दिनों की तुलना में सस्ती मिल सकती है.

लेकिन क्या सच में साल के आखिरी दिन कार की कीमत कम हो जाती है? क्या हर कार पर ये छूट मिलती है, या केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर? और क्या ये असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है? ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों से बात करने पर पता चलता है कि ये धारणा पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास कारण होते हैं.

साल के अंत में कार खरीदना क्यों फायदेमंद

साल के अंत में कार खरीदना कई मामलों में आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर तक आते-आते कार कंपनियों और डीलरों पर सालाना बिक्री लक्ष्य (Sales Target) पूरा करने का दबाव बढ़ जाता है. अगर उनके पास पुरानी कारों का स्टॉक बचा रह जाता है तो उन्हें जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की जाती है.

इसी वजह से कंपनियां और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे-खासे डिस्काउंट और ऑफर देते हैं. इसके अलावा एक और बड़ा कारण भी है. आमतौर पर जनवरी में कारों की कीमतों में 1% से 3% तक बढ़ोतरी हो जाती है. ये बढ़ोतरी महंगाई, कच्चे माल की लागत या नियमित प्राइस रिवीजन की वजह से होती है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिसंबर में कार खरीद लेता है, तो वो जनवरी की संभावित कीमत बढ़ोतरी से बच सकता है.

क्या पूरे दिसंबर में कार खरीदना फायदेमंद होता है?

दिसंबर का महीना आम तौर पर कार खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन समय का भी थोड़ा महत्व होता है. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार, 22 दिसंबर के बाद अक्सर डिस्काउंट और बढ़ जाते हैं. उस समय तक डीलरों को ये अंदाजा हो जाता है कि उनका सालाना टार्गेट पूरा होगा या नहीं. अगर लक्ष्य अधूरा रह जाता है, तो वे बिक्री बढ़ाने के लिए और बेहतर ऑफर देने लगते हैं.

हालांकि सिर्फ 31 दिसंबर ही खास दिन नहीं होता. आमतौर पर दिसंबर का आखिरी सप्ताह सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि उसी समय स्टॉक खत्म करने का दबाव सबसे ज्यादा होता है. एक और बात ध्यान देने वाली है कि डिस्काउंट हर शहर में एक जैसा नहीं होता. अगर किसी शहर में कारों का स्टॉक ज्यादा है तो वहां ऑफर बेहतर मिल सकते हैं, जबकि जहां स्टॉक कम है वहां छूट भी कम मिलती है.

साल के अंत में कार की कीमत कितनी कम हो सकती है?

कार की कीमत में कमी का कोई तय प्रतिशत नहीं होता. अक्सर कंपनियां प्रतिशत की जगह फिक्स अमाउंट डिस्काउंट देती हैं. ये राशि कार के मॉडल, उसकी डिमांड और वेरिएंट पर निर्भर करती है. आमतौर पर कारों पर ₹10,000 से ₹70,000 तक की छूट मिल सकती है. कुछ मामलों में यह छूट लाखों रुपये तक भी पहुंच सकती है, खासकर उन मॉडलों पर जो कम बिक रहे हों.

कई बार कंपनियां मुख्य डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और अन्य लाभ भी जोड़ देती हैं, जिससे ग्राहक की कुल बचत और बढ़ जाती है.

क्या दिसंबर में खरीदी गई कार की रीसेल वैल्यू कम होती है?

आज के समय में कार की रीसेल वैल्यू कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे- कार की कंडीशन, माइलेज, सर्विस हिस्ट्री और एक्सीडेंट रिकॉर्ड. अगर कार दिसंबर में रजिस्टर हुई है, तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर वही साल लिखा होगा. वहीं जनवरी में खरीदी गई कार कागजों पर एक साल नई दिखाई देती है, भले ही दोनों कारें बिल्कुल एक जैसी हों.

इस वजह से 3-5 साल बाद रीसेल में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन अक्सर ये फर्क दिसंबर में मिले डिस्काउंट से संतुलित हो जाता है.