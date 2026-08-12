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Indian Army Cars: आम कारों से कितनी अलग होती हैं सेना की गाड़ियां? क्यों किए जाते हैं इनमें खास मॉडिफिकेशन, जानें क्या हैं फीचर्स

यही कारण है कि सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले कई वाहनों में अलग तरह की मॉडिफिकेशन की जाती है. इन गाड़ियों की न केवल परफॉर्मेंस अच्छी होती है बल्कि, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बेहतरीन होती है. चलिए जानते हैं इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन क्यों होती है.

By: Kunal Mishra | Published: August 12, 2026 12:36:09 PM IST

Indian Army Cars: आम कारों से कितनी अलग होती हैं सेना की गाड़ियां? क्यों किए जाते हैं इनमें खास मॉडिफिकेशन, जानें क्या हैं फीचर्स


Indian Army Cars: स्वत्रंतत्रा दिवस आने वाला है. अब भारतीय सेना की गाड़ियों आपको सड़कों परअच्छी तादात में दिखाई देंगी. भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां सिर्फ जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन नहीं होतीं, बल्कि कई बार यह सेना के कामों बेहद जरूरी हिस्सा माना जाता है. सामान्य सड़क, पहाड़ी इलाका हो या फिर रेगिस्तान के रेत वाले रास्ते ही क्यों न हों. इन रास्तों पर भी सेना की गाड़ियां काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हैं.
यही कारण है कि सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले कई वाहनों में अलग तरह की मॉडिफिकेशन की जाती है. इन गाड़ियों की न केवल परफॉर्मेंस अच्छी होती है बल्कि, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बेहतरीन होती है. चलिए जानते हैं इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन क्यों होती है. 

क्यों होती है मॉडिफिकेशन? 

भारतीय सेना की गाड़ियों में इतनी मॉडिफिकेशन होने के पीछे कई तरह के कारण और लॉजिक शामिल होते हैं. दरअसल, सेना के वाहनों को इसलिए मॉडिफाई किया जाता है क्योंकि, इन गाड़ियों में हथियार रखने की जगह बनाई जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. सेना का गाड़ियों में मॉडिफिकेशन इसलिए भी की जाती है क्योंकि, अक्सर सेना की गाड़ियों को रेगिस्तान, पहाड़ और काफी उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलना होता है. ऑफरोडिंग को देखते हुए इन गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है और इनमें 4×4 सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. 

क्या किए जाते हैं बदलाव? 

आम गाड़ियों की तुलना में सेना का गाड़ियों में काफी बदलाव होते हैं. अन्य कारों की तुलना में यह कारें बुलेटप्रूफ भी होती हैं, जिनमें किसी तरह का अटैक काम नहीं कर पाता है. इन गाड़ियों में आपको हुक दिया जाता है, जिससे वह जरुरत पड़ने पर दूसरी गाड़ियों को खींचकर ले जा सकें. इन गाड़ियों का इंजन भी आमतौर पर काफी मजबूत और पावरफुल होता है. 

Tags: home-hero-pos-7Indian Army Cars
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