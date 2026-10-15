Car Test Drive Tips: नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते समय हो जाए एक्सीडेंट, तो किसकी जेब से जाएगा पैसा? गाड़ी चलाने से पहले जानें नियम

Car Test Drive Tips: नई कार खरीदने का फैसला करने से पहले ज्यादातर लोग उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना चाहते हैं. टेस्ट ड्राइव के जरिए ग्राहक कार के इंजन, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, आराम और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेस्ट ड्राइव के दौरान अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, कार किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए या गाड़ी को नुकसान पहुंच जाए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ऐसी स्थिति में कार चलाने वाले ग्राहक को अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं, या फिर नुकसान की भरपाई कार के इंश्योरेंस से की जाती है?

टेस्ट ड्राइव के दौरान दुर्घटना होने पर नुकसान की जिम्मेदारी तय करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखा जाता है. चलिए विस्तार से जानते हं नई कार टेस्ट ड्राइव के दौरान ठुक जाए तो क्या होता है?

कौन भरेगा नुकसान का पैसा?

अगर देखा जाए तो टेस्ट ड्राइव के दौरान ग्राहक से कहीं कार लग जाती है या फिर उसका नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके नुकसान का कवर आमतौर पर बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. हालांकि, हर मामले में यह जरूरी नहीं है कि बीमा कंपनी ही कार के नुकसान का पूरा कवर भरेगी. इसलिए जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं तो ऐसे में ड्राइव शुरु करने से पहले आपको शोरूम में पूछताछ कर लेनी चाहिए कि टेस्ट ड्राइव के दौरान गाड़ी ठुकने पर कौन-कौन से खर्च कंपनी या बीमा पॉलिसी देती है.

क्या ग्राहक को भी देने पड़ते हैं पैसे?