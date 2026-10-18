4×4 Car Buying Tips: आजकल भारतीय बाजार में SUV कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. लोग ऐसी गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं, जिनमें दमदार इंजन, शानदार रोड प्रेजेंस, आरामदायक केबिन और खराब रास्तों पर चलने की क्षमता हो. इसी वजह से 4×4 यानी फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम वाली SUV भी काफी चर्चा में रहती हैं. ऑफ-रोडिंग के शौकीनों, पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों और मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए यह तकनीक काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

4×4 कारों में इंजन की ताकत चारों पहियों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कई परिस्थितियों में गाड़ी को बेहतर ट्रैक्शन मिलता है. हालांकि, इस सिस्टम की उपयोगिता सड़क की स्थिति, कार के डिजाइन और इस्तेमाल किए जाने वाले ड्राइव मोड पर निर्भर करती है. चलिए यह गाड़ियां किसे नहीं लेनी चाहिए.

शहर में कार चलाने वाले

अगर आप कार का इस्तेमाल ज्यादातर ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, बाजार जाने या शहर के अंदर रोजाना सफर करने के लिए करते हैं, तो आपके लिए 4×4 सिस्टम की जरूरत सीमित हो सकती है. सामान्य शहरी सड़कों, हाईवे और पक्की सड़क वाले रास्तों पर एक अच्छी 4×2 कार भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है. लेकिन सामान्य सड़क पर चलने के लिए यह सुविधा हमेशा जरूरी नहीं होती। अगर आपकी ड्राइविंग अधिकतर शहर तक सीमित है, तो कार खरीदते समय आराम, सुरक्षा, माइलेज, पार्किंग की सुविधा और मेंटेनेंस खर्च जैसे पहलुओं को ज्यादा महत्व देना समझदारी हो सकती है.

ज्यादा माइलेज चाहने वाले