Who Is Kunal Shah: कौन हैं कुणाल शाह? जिनके हाथ में आई WhatsApp की कमान, पढ़ाई से लेकर पैकेज तक जानें सबकुछ

Meet WhatsApp New Boss Who Is Kunal Shah: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में भारतीयों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. सुंदर पिचाई और सत्या नडेला के बाद अब एक और भारतीय का नाम सुर्खियों में आ गए हैं. फिटनेक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले CRED के संस्थापक कुणाल शाह को WhatsApp की कमान सौंपे जाने की चर्चा ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि डिजिटल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखने वाले कुणाल शाह प्लेटफॉर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं. अगर यह बदलाव होता है, तो यह भारतीय उद्यमिता के लिए एक और बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है.

कौन है कुणाल शाह?

कुणाल शाह का जन्म अहमदाबाद में हुआ था. लेकिन उनका बचपन पालन-पोषण मुंबई में हुआ. उन्होंने मुंबई के फेमस विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया था. इसके बाद उन्होंने MBA में एडमिशन लिया. लेकिन पारंपरिक करियर के लिए बिजनेस का रास्ता चुना. बिजनेस के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी.

कुणाल शाह ने कहां से की पढ़ाई-लिखाई?

बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष पदों पर पहुंचने वाले लोगों के पास IIT, IIM या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी डिग्रियां होती हैं. लेकिन कुणाल शाह का सफर इससे अलग रहा है. अहमदाबाद में जन्मे और मुंबई में पले-बढ़े कुणाल शाह ने विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया. बाद में उन्होंने NMIMS में MBA की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अपना कारोबार शुरू करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी. हालांकि उन्होंने MBA पूरा नहीं किया, फिर भी उन्होंने FreeCharge और CRED जैसी सफल कंपनियां खड़ी कीं. आज कुणाल शाह भारत के सबसे सफल और चर्चित उद्यमियों में गिने जाते हैं.

कैसे बदल गई किस्मत?

कुणाल शाह ने संदीप टंडन के साथ मिलकर सबसे पहले Free Charge की शुरूआत की थी. उस समय ऑनलाइन रिचार्ज और डिजिटल भुगतान काफी तेजी से फैल रहा था. FreeCharge ने मोबाइल रिचार्ज और बिजली-पानी जैसे बिलों के भुगतान पर ग्राहकों को रिवॉर्ड और कैशबैक देना शुरू किया, जिससे यह युवाओं के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया. कुछ ही सालों में FreeCharge भारत के सबसे चर्चित इंटरनेट ब्रांड्स में शामिल हो गया. इसकी बढ़ती सफलता को देखते हुए 2015 में Snapdeal ने FreeCharge को करीब 400 मिलियन डॉलर में खरीद लिया. उस समय इसे भारतीय स्टार्टअप जगत की सबसे बड़ी डील्स में से एक माना गया था.

2018 में किया CRED हुआ लॉन्च

Free Charge के फेमस और सफल होने के बाद 2018 में CRED लॉन्च किया गया था. ये प्लेटफॉर्म शुरुआत में समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने वाले ग्राहकों को रिवॉर्ड दिया जाता था. बाद में कंपनी ने लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और पेमेंट सेवाओं का विस्तार किया. Cred ने भारत में काफी तेजी से अपनी पहचान बनाई. हाल ही में मेटा की कंपनी में 900 मिलियन डॉलर का निवेश भी किया गया है. इस निवेश के बाद CRED की वैल्यूएशन लगभग 4.5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है.

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WhatsApp में क्या करेंगे काम?

मेटा के मुताबिक, कुणाल शाह WhatsApp के अगले स्टेप का नेतृत्व करने वाले हैं. उनकी सबसे पहली प्राथमिकता बिजनेस मॉडल को मजबूत करना है. कंपनी विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन और AI एजेंट्स के जरिए कमाई बढ़ाने पर काम करना है. मेटा के मुताबिक, फिनटेक और टेक इंडस्ट्री में कुणाल शाह का अनुभव WhatsApp को और भी बेहतर बनाएगा.

कुणाल शाह की कुल नेटवर्थ?

WhatsApp प्रमुख के रूप में कुणाल शाह की सैलरी का खुलासा नहीं हुआ है. हालांकि, FreeCharge और CRED की सफलता के दम पर उनकी अनुमानित संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी आय का बड़ा हिस्सा निवेश और हिस्सेदारी से आता है.

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