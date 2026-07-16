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Car Mileage Tips: क्या 40, 60 या 80 Kmph? किस स्पीड पर कार देती है सबसे ज्यादा माइलेज? कौन-सी रफ्तार जेब पर पड़ेगी कम भारी

वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि तेज रफ्तार में इंजन बेहतर प्रदर्शन करता है और ईंधन की खपत कम होती है. लेकिन, देखा जाए तो किसी भी कार का माइलेज केवल स्पीड पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग स्टाइल और इंजन की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है.

By: Kunal Mishra | Published: July 16, 2026 3:39:20 PM IST

Car Mileage Tips: क्या 40, 60 या 80 Kmph? किस स्पीड पर कार देती है सबसे ज्यादा माइलेज? कौन-सी रफ्तार जेब पर पड़ेगी कम भारी


Car Speed for Best Mileage: आज के समय में कार खरीदते समय लोग केवल फीचर्स, सेफ्टी और डिजाइन आदि पर ध्यान देते हैं. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते हर कोई माइलेज को प्राथमिकता देता है. हालांकि, आजकल E-20 पेट्रोल को लेकर देशभर में काफी विवाद चल रहा है. कुछ लोगों की शिकायत है कि इस फ्यूल को डलवाने से कार का माइलेज कम हो जाता है. हालांकि, अगर कार को सही स्पीड में चलाया जाए तो काफी हद तक माइलेज में सुधार किया जा सकता है. कई लोग मानते हैं कि जितनी धीमी स्पीड होगी, उतना ज्यादा माइलेज मिलेगा.

कुछ लोगों का मानना है कि तेज रफ्तार में इंजन बेहतर प्रदर्शन करता है और ईंधन की खपत कम होती है. लेकिन, देखा जाए तो किसी भी कार का माइलेज केवल स्पीड पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग स्टाइल और इंजन की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. 

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कौन सी स्पीड पर कार चलाने पर मिलती है सही माइलेज? 

अगर आपका मकसद बेहतर माइलेज पाना है, तो ऐसे में आपको अपन ड्राइविंग स्टाइल को थोड़ा सही करना चाहिए. अगर आप कार को 70 से 90 किमी/घंटा की स्पीड पर चलाते हैं तो ऐसे में कार बेहतर माइलेज दे सकती है. अगर आप कार को हाइवे पर इस स्पीड को मेनटेन रखते हैं तो ऐसे में आपको अच्छी माइलेज मिल सकती है.

इससे कार में फ्यूल की ज्यादा खपत नहीं होगी और इंजन को भी ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप इस तरह से कार को ड्राइव करते हैं तो ऐसे में माइलेज में 15 से 20 फीसदी तक का अंतर आ सकता है. वहीं, अगर आप शहर में कार ड्राइव करते हैं तो ऐसे में 40–50 kmph के आस-पास की स्पीड पर ड्राइव करनी चाहिए. 

किस स्पीड के बाद घटने लगता है माइलेज?

अगर आपकी कार की स्पीड 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में रहती है तो ऐसे में कार की माइलेज कम हो सकती है. दरअसल, ऐसी स्पीड मेनटेन करने से इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. इसलिए अच्छी माइलेज लेने के लिए कोशिश करें कि 90 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड न रखें. इससे कार का माइलेज 20 फीसदी तक गिर सकता है. अच्छी माइलेज लेने के लिए अचानक तेज एक्सेलरेशन और हार्ड ब्रेकिंग से बचना चाहिए साथ ही साथ स्पीड को मेनटेन रखना चाहिए.

Tags: Car Mileage Tips
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