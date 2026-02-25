KTM 250 Duke STD या TVS Apache RR 310 कौन सी बाइक है ज्यादा क्लासी, किसका माइलेज खास?

KTM 250 Duke STD vs TVS Apache RR 310: अगर आप नई स्पोर्ट या स्ट्रीट बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो टीवीएस अपाचे RR 310 और KTM 250 ड्यूक दो फेमस ऑप्शन हैं. दोनों की अपनी खासियत और इस्तेमाल का तरीका अलग है. आइए विस्तार से समझते हैं.

टीवीएस अपाचे RR 310 में 312.2cc का इंजन है, जो लगभग 37.5 PS की पावर और अच्छा टॉर्क देता है. इसका मतलब है कि ये बाइक तेज स्पीड और लंबी दूरी की राइड के लिए बेहतर है. वहीं, KTM 250 ड्यूक में 249cc का इंजन है, जिसकी पावर लगभग 31 PS है. ये बाइक हल्की और तेज मैन्युवरिंग के लिए बेहतर है, खासकर शहर में राइडिंग के लिए.

कीमत और बजट

KTM 250 ड्यूक की कीमत लगभग ₹2.14 लाख से शुरू होती है. ये बाइक बजट में थोड़ी कम है. टीवीएस अपाचे RR 310 की कीमत लगभग ₹2.58–2.78 लाख है. अगर आप पावर और फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो ये बाइक बेहतर ऑप्शन है.

टाइप और हैंडलिंग

अपाचे RR 310 एक फुली-फेयर्ड स्पोर्ट बाइक है. इसका डिजाइन लंबी दूरी और ट्रैक राइडिंग के लिए बनाया गया है. KTM 250 ड्यूक एक नेकेड स्ट्रीट बाइक है, जिसमें राइडिंग पोस्टचर अधिक सीधा और आरामदायक है. इसका वजन हल्का होने के कारण शहर में मैन्युवरिंग आसान है.

फीचर्स

टीवीएस अपाचे RR 310 में राइडिंग मोड्स, TFT डिस्प्ले और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है. ये बाइक लंबी टूरिंग और स्पोर्ट राइड के लिए सही है.

KTM 250 ड्यूक में प्रीमियम WP एपेक्ष सस्पेंशन है और इसका हल्का चेसिस इसे शहर में हल्की और फुर्तीली बनाता है.

वजन और फ्यूल टैंक

KTM 250 ड्यूक का वजन कम है, जिससे इसे हल्का और तेज महसूस किया जा सकता है. इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक है. टीवीएस अपाचे RR 310 का वजन थोड़ा ज्यादा है और फ्यूल टैंक की क्षमता छोटी है.

कौन सी बाइक चुनें?

अगर आप ज्यादा पावर, फुली-फेयर्ड लुक, एडवांस फीचर्स और लंबी राइड के लिए बाइक चाहते हैं, तो टीवीएस अपाचे RR 310 आपके लिए बेहतर है. अगर आप हल्की, फुर्तीली और किफायती बाइक चाहते हैं, जो शहर में आसानी से चल सके, तो KTM 250 ड्यूक सही ऑप्शन है.