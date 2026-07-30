Car Parking Tips: पहला दूसरा या कोई और? कार को पार्क करते समय किस गियर पर छोड़ना चाहिए? जानें क्या है सही तरीका

Car Parking Tips: कार चलाना जितना जरूरी है, उतना ही पार्किंग करने के तरीकों के बारे में जानना भी जरूरी होता है. अक्सर लोग कार पार्क करने के बाद केवल हैंडब्रेक लगाकर चले जाते हैं, जबकि कई लोग यह सोचकर उलझन में रहते हैं कि मैनुअल कार को पहले गियर में छोड़ना चाहिए, दूसरे में या न्यूट्रल में. अगर कार सही गियर में पार्क नहीं की गई तो ऐसे में खासकर ढलान या चढ़ाई वाली जगह पर, तो वाहन के लुढ़कने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में न केवल कार को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है.

कई नए ड्राइवरों को यह जानकारी नहीं होती कि पार्किंग के दौरान गियर का चुनाव सड़क की स्थिति और कार के प्रकार पर भी निर्भर करता है. केवल हैंडब्रेक पर भरोसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद हैंडब्रेक की क्षमता कम हो सकती है या किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में वह पूरी तरह वाहन को रोकने में सक्षम न रहे.

किस गियर में पार्क करनी चाहिए गाड़ी?

अगर आप कार को पार्क करना चाहते हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से गियर में किया जाए तो पार्किंग के लिए हमेशा जगह पर निर्भर करता है. अगर सड़क पूरी तरह समतल है, तो आमतौर पर कार को पहले गियर में छोड़ना सुरक्षित माना जाता है. वहीं, अगर कार ढलान पर खड़ी करनी है, तो सामान्यतः रिवर्स (Reverse) गियर में पार्क करना बेहतर माना जाता है. अगर आप अपने घर की पार्किंग में कार को खड़ा कर रहे हैं तो ऐसे में न्यूट्रल में भी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं. इससे हैंडब्रेक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. इसके अलावा, जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क करने जा रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि वह जगह समतल है. ढलान वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने से आपकी कार आगे-पीछे खिसक सकती है. इसलिए ऐसे में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए.

पार्किंग के दौरान इन गलतियों से बचें?

पार्किंग के दौरान आपको कुछ गलतियां करने से जरूर बचना चाहिए. पार्किंग के दौरान आपको कार को न्यूट्रल में छोड़कर केवल हैंडब्रेक नहीं लगानी चाहिए. ढलान पर बिना गियर लगाए पार्क करना नुकसानदायक हो सकता है. आधा हैंडब्रेक लगाकर गाड़ी को पार्क करना कई बार भारी पड़ सकता है. इससे गाड़ी पीछे की ओर जा सकती है. हालांकि, ऑटोमेटिक कार में मैन्युअल के मुकाबले थोड़ा अलग सिस्टम होता है. ऑटोमैटिक कार में सीधे P मोड पर डालकर हैंडब्रेक न लगाना. इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंजन बंद करने से पहले कार पूरी तरह से नहीं रोकनी चाहिए.