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Car color: गर्मियों में गलती से भी न लें इस रंग की कार, अंदर बैठ कर हो जाएंगे आग बबूला, जानिए साइंटिफिक रीजन

Car color: गर्मियों में कार का रंग उसके अंदर के तापमान पर बड़ा असर डालता है. हल्के रंग जैसे व्हाइट और सिल्वर धूप को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये कम गर्म होते हैं. वहीं ब्लैक और डार्क कलर ज्यादा गर्मी सोखते हैं, जिससे कार का केबिन तेजी से गर्म हो जाता है. डार्क कलर की कारों में ज्यादा एसी चलाना पड़ता है, जिसका असर माइलेज और फ्यूल खर्च पर पड़ता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 21, 2026 11:22:57 AM IST

कार का रंग सिर्फ स्टाइल नहीं, तय करता है केबिन का तापमान और माइलेज भी
कार का रंग सिर्फ स्टाइल नहीं, तय करता है केबिन का तापमान और माइलेज भी


Car color: गर्मियों के मौसम में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब सड़क पर खड़ी कार कुछ ही मिनटों में भट्टी जैसी महसूस होने लगती है. अक्सर लोग कार खरीदते समय डिजाइन, फीचर्स और माइलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि कार का रंग भी उसके अंदर के तापमान को प्रभावित करता है. ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कार का एक्सटीरियर कलर यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि धूप में खड़ी गाड़ी कितनी जल्दी गर्म होगी. खासतौर पर डार्क कलर की कारें ज्यादा गर्मी सोखती हैं, जबकि हल्के रंग वाली कारें धूप को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. यही वजह है कि गर्मियों में सफेद या सिल्वर रंग की कारें अपेाकृत कम गर्म महसूस होती हैं.

40 डिग्री बाहर, तो कार के अंदर कितना होगा तापमान?

अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो अलग-अलग रंगों की कारों के अंदर तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. अनुमानित तौर पर व्हाइट कार के अंदर तापमान करीब 42 डिग्री तक रह सकता है. वहीं ग्रीन कार में यह 45 डिग्री, सिल्वर में 47 डिग्री और ब्लू रंग की कार में लगभग 48 डिग्री तक पहुंच सकता है. इसके अलावा येलो कार के अंदर तापमान करीब 50 डिग्री, रेड कार में 51 डिग्री और ब्लैक कार में यह सीधे 62 डिग्री तक पहुंच सकता है. यानी सिर्फ रंग बदलने से कार के अंदर का तापमान 20 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है.

ब्लैक कार सबसे ज्यादा गर्म क्यों होती है?

साइंस के अनुसार, हल्के रंग सूर्य की रोशनी और गर्मी को ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं. सफेद, सिल्वर और दूसरे लाइट कलर्स धूप को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन कारों का केबिन अपेाकृत ठंडा रहता है. इसके उलट ब्लैक, डार्क ब्लू, ब्राउन जैसे गहरे रंग धूप और हीट को तेजी से सोख लेते हैं. माना जाता है कि डार्क कलर केवल करीब 5 प्रतिशत प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि बाकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यही कारण है कि धूप में खड़ी ब्लैक कार का दरवाजा या बोनट छूना तक मुश्किल हो जाता है.

ज्यादा एसी का मतलब ज्यादा फ्यूल खर्च

डार्क कलर की कारें जल्दी गर्म होने की वजह से उन्हें ठंडा करने के लिए ज्यादा देर तक और ज्यादा तेज एसी चलाना पड़ता है. इसका सीधा असर कार की माइलेज पर पड़ता है. गर्मियों में ब्लैक या डार्क कलर की कार चलाने वाले लोगों को अक्सर ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है, क्योंकि एसी इंजन पर अतिरिक्त लोड डालता है. वहीं हल्के रंग की कारें कम गर्म होती हैं, इसलिए उनका केबिन जल्दी ठंडा हो जाता है और एसी पर दबाव भी कम पड़ता है.

सर्दियों में डार्क कलर की कारें देती हैं फायदा

हालांकि डार्क कलर की कारों का एक फायदा भी है. सर्दियों के मौसम में ये कारें ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे केबिन जल्दी गर्म हो जाता है. ऐसे में ठंड के दिनों में एसी या हीटर पर कम निर्भरता रहती है और कई मामलों में माइलेज बेहतर देखने को मिल सकती है.

कार खरीदते समय सिर्फ लुक नहीं, ये भी ध्यान रखें

अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो कार का रंग चुनते समय सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फायदे भी ध्यान में रखने चाहिए. सफेद, सिल्वर या दूसरे हल्के रंग गर्म इलाकों के लिए ज्यादा बेहतर माने जाते हैं. वहीं ब्लैक और डार्क कलर स्टाइलिश जरूर लगते हैं, लेकिन गर्मियों में ये ज्यादा गर्मी, ज्यादा एसी और ज्यादा फ्यूल खर्च की वजह बन सकते हैं.

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Tags: hottest car color in summerwhich car color absorbs most heat
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