AC चलाने पर क्यों टपकता है पानी? क्या अंदर कोई टंकी होती है, जानें पीछे की पूरी प्रक्रिया

AC Maintainance Tips: गर्मी के मौसम में अक्सर AC को ही सबसे ज्यादा राहतभरा विकल्प माना जाता है. ऐसी कमरे के तापमान को बेहतर बनाए रखने के साथ ही गर्मी का एहसास कम कराता है. जब भी आप घर का AC चलाते हैं, तो उसके नीचे या ड्रेनेज पाइप के पास पानी टपकता हुआ दिखाई देता है. कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह पानी कहां से आता है? क्या AC के अंदर कोई टंकी होती है, जिसमें पानी जमा रहता है? या फिर यह किसी तरह की खराबी का संकेत है?

हालांकि, यह बहुत आम चीज है, जिसपर अक्सर लोग कम ध्यान देते हैं. लेकिन, इस लेख के माध्यम से हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर यह पानी कहां से आता है.

AC चलाने पर पानी क्यों टपकता है?

दरअसल, देखा जाता है कि हमारे आसपास की हवा में गैस और ऑक्सीजन के अलावा नमी भी पाई जाती है. जब AC कमरे या कार के अंदर की गर्म और नम हवा को खींचता है, तो वह हवा AC के अंदर मौजूद ठंडी कॉइल्स से होकर गुजरती है. नमी पानी के बेद छोटे-छोटे कण रके रूप में हवा में घुली रहती है.

न कॉइल्स का तापमान बहुत कम होता है। जब गर्म हवा इन ठंडी सतहों के संपर्क में आती है, तो हवा में मौजूद Water Vapor ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है. जिसके बाद यही पानी की बूंदें आपको ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं. इसके पीछे कोई अलग से लॉजिक या फिर साइंस नहीं रहता है.

क्या AC के अंदर कोई टंकी होती है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि AC के अंदर कोई पानी की टंकी लगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो पानी ड्रेनेज पाइप के जरिए आप निकलता हुआ देखते हैं वह किसी पानी की टंकी से या फिर ऐसी में स्टोर होकर नहीं निकलता है. दरअसल, AC के अंदर एक छोटी ट्रे या ड्रेन पैन होती है, जिसका काम केवल कॉइल्स से बनने वाले पानी को इकट्ठा करना होता है. यह पानी लंबे समय तक वहां नहीं रुकता बल्कि ड्रेन पाइप के जिए बाहर निकाल दिया जाता है.