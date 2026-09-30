EV Bike Charging Tips: इलेक्ट्रिक बाइक दे रही है ये वार्निंग साइन? समझ लें अब सर्विसिंग कराना जरूरी, वरना बढ़ सकती है परेशानी

EV Bike Charging Tips: इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर अब धीरे-धीरे करके लोगों की पसंद बनती जा रही है. पेट्रोल की बढ़ती लागत से बचने के लिए कई लोग EV खरीद रहे हैं. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में पेट्रोल इंजन, इंजन ऑयल और कई पारंपरिक इंजन पार्ट्स नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक को सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती. बल्कि, ईवी बाइकों की सर्विसिंग भी समय-समय पर करानी चाहिए. बैटरी, मोटर, ब्रेक, टायर, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, चार्जिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जैसे कई हिस्सों की समय-समय पर जांच जरूरी होती है.

खासकर अगर इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल रोजाना लंबी दूरी तय करने, बारिश, धूल या खराब सड़कों पर किया जाता है, तो इसकी नियमित जांच और भी जरूरी हो जाती है. चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की सर्विसिंग कब करानी चाहिए.

1. बार-बार चार्जिंग रुकना या कनेक्शन टूटना

अगर इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करते समय बार-बार चार्जिंग शुरू होकर बंद हो रही है, तो इसे केवल चार्जर की छोटी समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लगातार कनेक्शन टूटना चार्जिंग पोर्ट, केबल, कनेक्टर, चार्जर या वाहन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में अलग-अलग चार्जर लगाकर बार-बार इस्तेमाल करने के बजाय वाहन को अधिकृत सर्विस सेंटर पर चेक करवाना बेहतर रहता है.

2. चार्ज होने में ज्यादा समय लगना

अगर आपकी EV बाइक पहले सामान्य समय में फुल चार्ज हो जाती थी, लेकिन अब उसी स्तर तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो इसकी वजह की जांच जरूरी है. चार्जिंग स्पीड में बदलाव बैटरी की स्थिति, चार्जर, कनेक्शन या तापमान से जुड़ा हो सकता है. लगातार ऐसा होने पर सर्विस सेंटर पर बैटरी और चार्जिंग सिस्टम की जांच कराना समझदारी है.

3. फुल चार्ज के बाद रेंज अचानक कम होना