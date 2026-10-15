Water Purifier Tips: कितने महीने में बदलना चाहिए RO का फिल्टर? पानी का स्वाद बदलते ही न करें नजरअंदाज, जानें जरूरी टिप्स

Water Purifier Tips: आज के समय में घरों में साफ और सुरक्षित पानी के लिए वॉटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल काफी आम हो गया है. खासकर RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल उन जगहों पर अधिक किया जाता है. वॉटर प्यूरीफायर पानी में से सभी अशुद्धियों और विषाक तत्वों का सफाया कर देता है. हालांकि, सिर्फ घर में RO लगवा लेना ही पर्याप्त नहीं है. इससे मिलने वाले पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मशीन की समय-समय पर सर्विसिंग और फिल्टर की सही देखभाल करना भी बेहद जरूरी है.

अक्सर लोग वॉटर प्यूरीफायर लगवाने के बाद महीनों तक उसके फिल्टर की जांच नहीं करवाते. चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर कितने महीने में आरओ का फिल्टर बदलवाना चाहिए.

RO का फिल्टर कितने महीने में बदलना चाहिए?

RO वॉटर प्यूरीफायर में अलग-अलग तरह के फिल्टर होते हैं और हर फिल्टर की उम्र एक जैसी नहीं होती. कुछ फिल्टर पानी में मौजूद धूल, मिट्टी और बड़े कणों को रोकने का काम करते हैं, जबकि कुछ पानी के स्वाद और गंध को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. RO मेम्ब्रेन का काम पानी में घुले कई पदार्थों को कम करना होता है। इसलिए सभी फिल्टर को एक ही समय पर बदलना जरूरी नहीं होता. आमतौर पर सेडिमेंट फिल्टर को 3 से 6 महीने में बदल देना सही माना जाता है. वहीं, दूसरी ओर कार्बन फिल्टर को 6 से 12 महीने और RO मेम्ब्रेन को 12 से 24 महीने में बदल देना चाहिए.

पानी का स्वाद बदल जाए तो जांच करवाएं

अगर आपके RO से निकलने वाले पानी का स्वाद अचानक बदल गया है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पानी पहले जैसा नहीं लग रहा, उसमें असामान्य स्वाद आ रहा है या किसी तरह की गंध महसूस हो रही है, तो यह फिल्टर की स्थिति, पानी के स्रोत या मशीन में किसी समस्या का संकेत हो सकता है.