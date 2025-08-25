WhatsApp Wedding Card Scam! – एक क्लिक में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, ऐसे कर लें बचाव..!

WhatsApp Wedding Card Scam : आज-कल स्कैम का जमाना चल रहा है. हैकर्स किसी न किसी तरह से लोगों के बैंक अकाउंट को लूटने का तरीका ढूंढ रहे हैं. हाल ही में एक नया स्कैम सामने आया है, जिसमें हैकर्स व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को वेडिंग कार्ड भेज रहे हैं. जैसे ही लोग उस वेडिंग कार्ड को खोलते हैं वो स्कैम में फस जाते हैं. एक क्लिक से आपके अकाउंट के सारे पैसे चले जाते हैं.

ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हैकर्स इस कार्ड को APK फाइल्स के जरिए भेज रहे हैं, जिससे उनकी जरूरी जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है और फिर सारा खेल हो जाता है.

महाराष्ट्र में हुआ हादसा

हाल ही में इसी से जुड़ा एक मामला महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से आया है जहां पर सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सऐप पर एक मैसेज आया जिसमें एक वेडिंग कार्ड आ रखा था, साथ ही उसमें एक कैप्शन था कि शादी में जरूर आना, जैसे ही कर्मचारी ने उस पर क्लिक किया वैसे ही उसके अकाउंट से 1.90 लाख रुपये उड़ गए.

इन सब की वजह ये है कि वो वेडिंग कार्ड APK फाइल्स में भेजा गया था जिससे हैकर ने जरूरी जानकारी चुरा ली और अकाउंट हैक कर लिया. कर्मचारी ने इस मामले को लेकर पुलिस में एफआइआर भी दर्ज कराई. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

कैसे स्कैम से रहे दूर?

ये एक पहला मामला नहीं है. ऐसे और भी काफी मामले हैं जो पीछले साल सुनने को मिले थे, जिसमें यही वेडिंग कार्ड वाला तरीका अपनाया गया था. इसलिए ऐसे स्कैम से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें- आइए जानते हैं कि क्या है वो बातें-

अगर आपको किसी भी तरह का मेल आता है या मैसेज आता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो उसे ओपन न करें.

अगर आपको किसी मैसेज पर जरा भी शक हो रहा है तो जिसने आपको ये मैसेज भेजा है उसे कॉल कर लें.

सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं उसे अपनी जानकारी न दें.

अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको मैसेज करता है तो पहले उसे ब्लॉक करें और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दें.