WhatsApp Web Security Alert: ऑफिस के कंप्यूटर पर WhatsApp Web चलाया, काम खत्म होने के बाद ब्राउजर बंद किया और घर लौट आए. आपको लगता है कि आपका अकाउंट सुरक्षित है, लेकिन यहीं आप बड़ी गलती कर सकते हैं. आपकी एक छोटी-सी लापरवाही साइबर ठगों के लिए आपके निजी मैसेज, कॉन्टैक्ट और ग्रुप चैट तक पहुंचने का रास्ता खोल सकती है. इसी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने WhatsApp Web यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है. खासतौर पर ऑफिस, साइबर कैफे और दूसरे साझा कंप्यूटर पर WhatsApp चलाने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है.

सिर्फ टैब बंद करने से लॉगआउट नहीं होता WhatsApp

I4C की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने WhatsApp Web के ऑथेंटिकेटेड सेशन के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है. एडवाइजरी के मुताबिक, अगर किसी कंप्यूटर पर आपका WhatsApp Web लॉगइन है और आप उसे बिना लॉगआउट किए छोड़ देते हैं, तो उस सिस्टम तक पहुंच रखने वाला दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है. सबसे बड़ी गलती यह है कि कई लोग WhatsApp Web का काम पूरा होने पर केवल ब्राउजर या टैब बंद कर देते हैं. लेकिन इससे जरूरी नहीं कि आपका लॉगइन सेशन खत्म हो जाए. ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति उसी कंप्यूटर से आपके WhatsApp अकाउंट तक पहुंच बना सकता है.

साइबर क्रिमिनल आपके WhatsApp से क्या कर सकते हैं?

I4C अलर्ट के मुताबिक, साइबर क्रिमिनल कई तरह की एक्टिविटी करने के लिए एक एक्टिव लॉगिन सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं.

वे आपके प्राइवेट और पुराने मैसेज पढ़ सकते हैं.

वे आपके नाम का इस्तेमाल करके दूसरों को मैसेज भेज सकते हैं.

वे कॉन्टैक्ट लिस्ट और ग्रुप चैट एक्सेस कर सकते हैं.

वे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे ऐंठने के लिए आपकी पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वे फ़िशिंग लिंक भेजकर दूसरे लोगों को साइबर फ्रॉड का टारगेट भी बना सकते हैं.

इस तरह एक खुला WhatsApp वेब सेशन न सिर्फ़ आपकी प्राइवेसी के लिए बल्कि आपके कॉन्टैक्ट में रहने वाले दूसरे लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकता है.

WhatsApp वेब इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से बचें

I4C यूज़र्स को सलाह देता है कि जब भी वे WhatsApp वेब इस्तेमाल करें तो उसे मैनुअली लॉग आउट कर दें. यह WhatsApp में लिंक्ड डिवाइस सेक्शन में जाकर और उस कंप्यूटर से लॉग आउट करके किया जा सकता है.

इसके अलावा, कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए:

अपने ऑफिस या शेयर्ड कंप्यूटर पर WhatsApp वेब को लॉग इन करके न छोड़ें.

साइबर कैफ़े, होटल बिज़नेस सेंटर और पब्लिक कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल करने से बचें.

अगर ज़रूरी हो, तो भरोसेमंद कंप्यूटर पर प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें.

अपना ब्राउज़र बंद करने से पहले हमेशा मैन्युअली लॉग आउट करें.

Linked Devices में जाकर रेगुलर चेक करें कि आपका अकाउंट किन डिवाइस से लिंक है.

अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और सिक्योरिटी सॉफ़्टवेयर अपडेटेड रखें.

अगर आपको अपने WhatsApp अकाउंट में ये साइन दिखें तो सावधान हो जाएं

अगर आपके अकाउंट से ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं जो आपने नहीं लिखे हैं, या अगर आपके दोस्तों को आपके नंबर से शक वाले लिंक मिल रहे हैं, तो उन्हें इग्नोर न करें. यह अनऑथराइज़्ड एक्सेस का साइन हो सकता है. ऐसे में, Linked Devices में जाकर तुरंत अनजान डिवाइस को लॉग आउट करें और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी वेरिफ़ाई करें.

I4C ने सरकारी ऑफ़िस और सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन को भी ऑफ़िस कंप्यूटर पर WhatsApp Web इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है. खास तौर पर कॉन्फिडेंशियल और फ़ाइनेंशियल जानकारी शेयर करने के लिए ऑथराइज़्ड और सुरक्षित कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया गया है.