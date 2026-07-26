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WhatsApp Web में आया कमाल का नया फीचर, PDF एडिट करने के लिए नहीं बदलनी होगी ऐप, प्लेटफॉर्म पर ही कर पाएंगे एडिटिंग

अगर आप पुराने यूजर हैं तो आपने देखा होगा कि पहले WhatsApp Web पर PDF आने के बाद उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे ऐप में खोलना पड़ता था. लेकिन, अब आप अपनी पीडीएफ फाइल को WhatsApp Web से ही Adobe Acrobat में खोलकर उस पर काम कर सकेंगे.

By: Kunal Mishra | Published: July 26, 2026 5:55:20 PM IST

WhatsApp Web में आया कमाल का नया फीचर, PDF एडिट करने के लिए नहीं बदलनी होगी ऐप, प्लेटफॉर्म पर ही कर पाएंगे एडिटिंग


WhatsApp Web New Feature: अगर आप भी WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक नया फीचर आया है. अगर आप WhatsApp Web पर अक्सर PDF फाइल भेजते या खोलते हैं, तो अब आपका काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. अब आपको पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए किसी अलग ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसी ऐप में पीडीएफ को एडिट कर पाएंगे.

अगर आप पुराने यूजर हैं तो आपने देखा होगा कि पहले WhatsApp Web पर PDF आने के बाद उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे ऐप में खोलना पड़ता था. लेकिन, अब आप अपनी पीडीएफ फाइल को WhatsApp Web से ही Adobe Acrobat में खोलकर उस पर काम कर सकेंगे. 

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कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे नया फीचर?

अगर आप WhatsApp Web पर नया फीचर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे में PDF को एडिट करने के लिए WhatsApp खोलें और उस चैट में जाएं जहां आपको PDF फाइल मिली है. इसके बाद आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट को टैप करना है और उसे खोलना है. PDF खुलने के बाद Adobe Acrobat से Open/Edit करने का ऑप्शन आएगा. अब आपको इसपर टैप करना है. अब PDF Adobe Acrobat में खुलेगी, जहां उपलब्ध टूल्स के जरिए डॉक्यूमेंट को आप आसानी से देख सकेंगे और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकेंगे. एडिटिंग पूरी करने के बाद आपको उसे Save कर लेना है और पीडीएफ को दोबारा से शेयर करना है. 

किन लोगों के लिए रहेगा फायदेमंद?

WhatsApp Web का यह नया फीचर वैसे तो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी रहने वाला है, जो कॉलेज में हैं या ऑफिस में काम करते हैं. अगर आप रोजाना PDF फाइल पर काम करते हैं तो ऐसे में आपके लिए यह काफी उपयोगी रहने वाला है. अब छोटी-छोटी चीजों के लिए आपको अलग PDF ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इससे समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा.

Tags: WhatsApp Web
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