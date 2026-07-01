WhatsApp के नए यूजर ID फीचर की जांच करेगी सरकार, मेटा को नोटिस भेजने की तैयारी, ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ी आशंका

WhatsApp Username Feature: व्हाट्सएप पर आए नए यूजरनेम फीचर को लेकर चर्चा काफी तेज है. इस नए फीचर को लोग फ्रॉड और गलत काम करने से जोड़कर देख रहे हैं. इसे लेकर चिंता जताई जा रही है कि यह भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की तरह ही ऑनलाइन फ्रॉड करने का एक जरिया बन सकता है. अब व्हाट्सएप का नया यूजरनेम फीचर जांच के दायरे में आ चुका है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार द्वारा इस नए फीचर की जांच की जाएगी.

सरकारी अधिकारियों का मानना है कि अगर इस नए फीचर को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो व्हाट्सऐप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. दरअसल, यह एक चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि, इससे किसी और का नाम रखकर धोखाधड़ी भी की जा सकती है.

सरकार को डिजिटल ठगी का है डर

लोगों के चिंता जाहिर करने के बाद अब सरकार को भी व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर को लेकर एक डर है कि कहीं यह फ्रॉड करने का जरिया न बन जाए. माना जा रहा है कि अगर साइबर क्राइम करने वाले लोगों के पास यूजरनेम पहुंचना आसान हो जाए तो इससे ठगी की कोशिश की जा सकती है. इससे देश में ठगी करना आसान हो पाएगा. सिर्फ एक अक्षर बदलकर या अंडरस्कोर जोड़कर कोई किसी का भी नाम रखकर फ्रॉड को अंजाम दे सकता है. इसलिए इस नए फीचर को लेकर फ्रॉड का एक खतरा देखा जा रहा है.

प्राइवेसी पर आ सकती है बात

माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आए नए यूजरनेम वाले फीचर के जरिए अब लोगों की प्राइवेसी पर भी बात आ सकती है. अब यूजरनेम स्कैमर और फ्रॉड करने वाले लोगों को अपनी गलत पहचान बताने या पहचान छिपाने का मौका मिल जाएगा, जिससे फ्रॉड करना और भी आसान हो सकेगा. कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसके अलावा यह फीचर जांच एजेंसियों के लिए सुरक्षित नहीं है और समस्या का सबब बन सकता है. इससे कहीं न कहीं साइबर क्राइम को भी अंजाम दिया जा सकता है.