WhatsApp Tips: कहां होता है रीसायकल बिन का ऑप्शन, ऐसे चुटकियों में फोन का स्टोरेज हो जाएगा खाली?

WhatsApp Recycle Bin: WhatsApp आपके हर फ़ोटो, वीडियो और वॉइस नोट को सेव करता है, और समय के साथ चुपचाप आपके फ़ोन का कीमती स्टोरेज खा जाता है. ज़्यादातर लोग WhatsApp के धीमे होने पर अपने फ़ोन को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या अक्सर ऐप की बढ़ती फ़ाइलों के ढेर में छिपी होती है.

WhatsApp में कोई रीसायकल बिन नहीं है, लेकिन यह रीसायकल बिन की तरह काम करता है। आपके लैपटॉप के उलट, WhatsApp में कोई साफ़-सुथरा “रीसायकल बिन” आइकन नहीं दिखता है। डिलीट किए गए मैसेज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, और कोई साफ़ ट्रैश फ़ोल्डर नहीं होता है। फिर भी ऐप आपके भेजे और पाए गए लगभग हर चीज़ के एक लंबे समय के आर्काइव की तरह काम करता है.

हर गुड-मॉर्निंग स्टिकर, ग्रुप चैट का हर धुंधला वीडियो और काम से मिला हर PDF आमतौर पर आपके डिवाइस पर रहता है. महीनों बाद, आपकी गैलरी और इंटरनल स्टोरेज ऐसे कंटेंट से भर जाता है जिसे आप कभी रखना नहीं चाहते थे. WhatsApp डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत सारा मीडिया स्टोर करता है, और उस डेटा को रेगुलर साफ़ करना स्टोरेज को रिकवर करने के सबसे तेज़ तरीकों में से एक है.

जगह खाली करने के लिए आपको एक खास रीसायकल बिन की ज़रूरत नहीं है. WhatsApp में ऐसे टूल हैं जिनसे आप ऐप को रीसेट किए बिना या नया फ़ोन खरीदे बिना बड़ी या बेकार फ़ाइलों को देख और डिलीट कर सकते हैं.

ज़्यादा मेमोरी पाने के लिए WhatsApp फ़ाइलें कैसे साफ़ करें

जब WhatsApp फ़्रीज़ होने लगे, फ़ोटो न भेज पाए या स्टोरेज की शिकायत करे, तो इसका मतलब है कि ऐप का डेटा बढ़ गया है। आप इसे सीधे इसकी सेटिंग से कम कर सकते हैं.

स्टेप-बाय-स्टेप यहां पर जानें WhatsApp के अंदर “स्टोरेज मैनेज करें” का इस्तेमाल करें

यह तरीका Android और iOS दोनों पर काम करता है, हालांकि आपके फ़ोन के हिसाब से मेन्यू थोड़े अलग दिख सकते हैं.

WhatsApp खोलें और चैट टैब पर जाएं.

मेन्यू आइकन (Android पर तीन वर्टिकल डॉट, या iPhone पर सेटिंग टैब) पर टैप करें और सेटिंग्स पर जाएं.

स्टोरेज और डेटा चुनें, फिर स्टोरेज मैनेज करें पर टैप करें.

स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि WhatsApp आपके डिवाइस पर कितनी जगह घेरता है.

नीचे, आपको X MB से बड़ी फ़ाइलों, अक्सर फ़ॉरवर्ड किए जाने वाले आइटम और अलग-अलग चैट के लिए सेक्शन मिलेंगे.

इन सेक्शन के अंदर, WhatsApp साइज़ के हिसाब से ग्रुप किया हुआ मीडिया दिखाता है, इसलिए सबसे भारी आइटम सबसे ऊपर होते हैं. इससे आप रैंडम मैसेज डिलीट करने के बजाय सबसे बड़े मैसेज पहले हटा सकते हैं.

बड़े वीडियो और अक्सर फॉरवर्ड किए जाने वाले मीम से शुरू करें – उनमें से कुछ हटाने से आमतौर पर सैकड़ों छोटे मैसेज डिलीट करने से ज़्यादा जगह खाली हो जाती है.

आप हर चैट पर टैप करके तय कर सकते हैं कि क्या रखना है. ग्रुप में बातचीत अक्सर सबसे खराब होती है: वहाँ बहुत सारी फ़ोटो, स्टिकर और वॉइस नोट्स जमा हो जाते हैं. पुराने फ़ैमिली या स्कूल ग्रुप जिन्हें आप मुश्किल से ही देखते हैं, वे बैकग्राउंड में गीगाबाइट जगह घेर सकते हैं.

चैट दर चैट साफ़ करना

अगर आप ज़्यादा सर्जिकल तरीका पसंद करते हैं, तो आप हर बातचीत का डेटा साफ़ कर सकते हैं:

कोई खास चैट खोलें.

उसकी जानकारी खोलने के लिए सबसे ऊपर चैट के नाम पर टैप करें.

मीडिया, लिंक और डॉक्स चुनें.

फ़ोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट देखें, फिर सिर्फ़ वही चुनें और डिलीट करें जिसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है.

यह ऑप्शन उन लोगों के लिए सही है जो कंट्रोल चाहते हैं. आप बार-बार आने वाले जोक्स या बेकार फॉरवर्ड को डिलीट करते हुए ज़रूरी काम की फ़ाइलें या पर्सनल इमेज रख सकते हैं.

WhatsApp के अंदर स्टोरेज खाली करने के और तरीके सर्च टूल का इस्तेमाल करके अलग-अलग फ़ाइलें डिलीट करें WhatsApp का सर्च बार पुराने मैसेज ढूंढने से कहीं ज़्यादा काम करता है. यह आपको कंटेंट के टाइप के हिसाब से फ़िल्टर करने और मीडिया को बल्क में डिलीट करने की भी सुविधा देता है.

मेन चैट लिस्ट से, सर्च आइकन पर टैप करें.

फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट जैसी कोई कैटेगरी चुनें.

WhatsApp हर चैट में उस टाइप की सभी फ़ाइलें दिखाएगा.

किसी फ़ाइल पर देर तक दबाकर रखें, एक साथ कई फ़ाइलें चुनें, फिर बिन आइकन पर टैप करें.

कई Android फ़ोन पर, आप चुन सकते हैं कि उन आइटम को सिर्फ़ WhatsApp से हटाना है या डिवाइस की गैलरी से भी. उन्हें गैलरी से हटाने से डिवाइस का असली स्टोरेज खाली होता है, न कि सिर्फ़ ऐप में जमा हुआ सामान.

सर्च-बेस्ड फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आप खास तरह की फ़ाइलों को जल्दी से साफ़ कर सकते हैं, जैसे पुराने वीडियो या बड़ी PDF जिन्हें आपने सिर्फ़ एक बार खोला हो.

Android पर WhatsApp कैश साफ़ करें

मीडिया के अलावा, WhatsApp कंटेंट को तेज़ी से लोड करने के लिए टेम्पररी डेटा, जिसे कैश कहते हैं, स्टोर करता है। समय के साथ, यह कैश बढ़ता है और बिना ज़्यादा फ़ायदे के स्टोरेज लेता है.

Android पर, आप अपनी चैट पर असर डाले बिना इस कैश को मिटा सकते हैं:

अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलें.

ऐप्स में जाएं और WhatsApp चुनें.

स्टोरेज पर टैप करें.

कैश साफ़ करें दबाएँ.

हाल के Android वर्शन में एक शॉर्टकट भी है – WhatsApp आइकन को देर तक दबाएँ, छोटे i (जानकारी) निशान पर टैप करें, फिर स्टोरेज में जाएँ और वहाँ से कैश साफ़ करें. इससे बातचीत या मीडिया नहीं हटता। यह सिर्फ़ टेम्पररी फ़ाइलें डिलीट करता है जिन्हें ऐप ज़रूरत पड़ने पर दोबारा बना सकता है.

iPhone यूज़र्स का क्या?

iOS पर, सिस्टम वही कैश बटन नहीं देता है. जब WhatsApp बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और मैन्युअल सफ़ाई काफ़ी नहीं होती, तो कई यूज़र्स ऐप को फिर से इंस्टॉल करना चुनते हैं.

ऐसा करने से पहले, बैकअप लेना ज़रूरी है:

WhatsApp में, सेटिंग्स > चैट्स > चैट बैकअप पर जाएँ.

iCloud पर बैकअप लॉन्च करें और तारीख और साइज़ चेक करें.

फिर iPhone से WhatsApp डिलीट करें और स्टोर से इसे फिर से इंस्टॉल करें.

लॉग इन करें और पूछे जाने पर अपना बैकअप रिस्टोर करें.

रीइंस्टॉलेशन लोकल फ़ाइलें और कैश मिटा देता है, इसलिए ऐप नए सिरे से शुरू होता है, अक्सर बहुत कम जगह के साथ। पुराना मीडिया जो बैकअप में नहीं आया, वह वापस नहीं आएगा, इसलिए आपको अपने फ़ोटो ऐप या किसी दूसरी सर्विस के लिए ज़रूरी कोई भी चीज़ सेव कर लेनी चाहिए.

Samsung Galaxy Z TriFold vs Huawei Mate XTs: कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए? डिजाइन से लेकर कीमत तक जानें सबकुछ