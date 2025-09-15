WhatsApp का नया धमाका! अब रिप्लाई ढूंढने की झंझट खत्म, हर मैसेज बनेगा Thread; जानें कैसे काम करेगा फीचर

WhatsApp हर बार कुछ नया लेकर आता है ताकि यूजर्स का अनुभव और बेहतर हो सके. इस बार कंपनी ने ऐसा फीचर टेस्ट करना शुरू किया है, जिससे चैटिंग का तरीका और व्यवस्थित हो जाएगा. WhatsApp का नया “Message Thread Reply फीचर” अब बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है. इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी खास मैसेज पर आने वाले सारे रिप्लाई एक ही थ्रेड (Thread) में दिखाई देंगे. यानी यूजर को पूरी बातचीत ढूंढने के लिए लंबी चैट स्क्रॉल नहीं करनी पड़ेगी.

नया फीचर कैसे काम करता है?

WABetaInfo नाम की वेबसाइट, जो हमेशा WhatsApp के नए फीचर्स पर नजर रखती है, उसने इस फीचर के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अब किसी मैसेज का हर रिप्लाई अपने-आप उसी के नीचे एक Thread में ग्रुप होकर आएगा. इससे यूजर्स को बातचीत समझने में आसानी होगी.

अगर किसी मैसेज पर कई लोग रिप्लाई करते हैं, तो उसके साथ एक Reply Indicator भी दिखाई देगा. इसमें यह बताया जाएगा कि उस मैसेज पर कुल कितने रिप्लाई आए हैं. बस यूजर को इस इंडिकेटर पर टैप करना होगा और पूरी बातचीत थ्रेड में खुल जाएगी.

Follow-up Reply का विकल्प

WhatsApp ने थ्रेड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए Follow-up Reply का विकल्प भी दिया है. इसका मतलब यह है कि आप थ्रेड के अंदर भी किसी खास रिप्लाई पर जवाब दे सकते हैं. इस तरह हर मैसेज और उससे जुड़े जवाब एक सही क्रम और लॉजिकल तरीके से व्यवस्थित रहेंगे.

पुराने और नए यूजर्स दोनों को फायदा

कई बार ऐसा होता है कि किसी मैसेज पर लंबी-चौड़ी बातचीत हो जाती है और बीच में नए लोग चैट में शामिल होते हैं. ऐसे में उन्हें पूरी बातचीत समझने के लिए ऊपर तक स्क्रॉल करना पड़ता है. लेकिन अब थ्रेड सिस्टम की वजह से चाहे आप देर से भी बातचीत में शामिल हों, आप सीधा पूरे रिप्लाई पढ़ सकते हैं और जल्दी Catch-up कर सकते हैं.

WhatsApp क्यों ला रहा है यह फीचर?

WhatsApp का मकसद है कि ग्रुप चैट और बिजनेस चैटिंग और आसान हो. अक्सर बड़े ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं कि किसी खास मैसेज के रिप्लाई ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इस फीचर से खासकर बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टूडेंट ग्रुप्स और ऑफिस चैट में बड़ा फायदा मिलेगा.

कब मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह फीचर सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी इसे स्टेबल वर्जन में लाने से पहले टेस्ट कर रही है. उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में WhatsApp इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट कर देगा.