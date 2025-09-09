WhatsApp scrolling issue: व्हाट्सएप ने फिर दिया धोखा, यूजर्स ने काटा बवाल, जानिए कैसे करें खुद ठीक

WhatsApp Scrolling Issue: WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, लेकिन हाल ही में इसमें कई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं. 8 सितम्बर को ऐप और वेब वर्जन में लॉगिन की समस्या सामने आई थी. इसके अगले दिन, 9 सितम्बर को यूजर्स को WhatsApp Web पर स्क्रॉलिंग इश्यू का सामना करना पड़ा. इस वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर शिकायत की और मीम्स शेयर किए.

WhatsApp Web पर स्क्रॉलिंग की दिक्कत

कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि वेब वर्जन पर स्क्रॉलिंग सही से काम नहीं कर रही है. पेज को रिफ्रेश करने पर थोड़ी देर के लिए समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन दोबारा लॉगिन करने पर वही दिक्कत फिर से सामने आती है. यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में यूजर्स को परेशान कर रही है. अभी तक WhatsApp या उसकी पैरेंट कंपनी Meta की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

हालिया आउटेज और यूजर्स की शिकायतें

8 सितम्बर को भी WhatsApp कुछ देर के लिए डाउन रहा था. दोपहर 1:10 बजे से यूजर्स को दिक्कत आने लगी थी और करीब 45 मिनट तक समस्या जारी रही. उस समय लगभग 290 लोगों ने इस आउटेज की रिपोर्ट की थी. शिकायतों में 54% सर्वर कनेक्शन, 24% वेबसाइट और 22% ऐप से जुड़ी थीं.

Apple डिवाइस पर सिक्योरिटी पैच

इस बीच WhatsApp ने एक बड़ा सुरक्षा अपडेट भी जारी किया है. कंपनी ने Apple डिवाइस में पाई गई खतरनाक सुरक्षा खामी को ठीक किया है. इस खामी का इस्तेमाल हैकर्स “specific targeted users” पर हमले करने के लिए कर रहे थे. Amnesty Security Lab के रिसर्चर ने दावा किया कि यह कैंपेन लगभग 90 दिन तक चला और इससे WhatsApp के अलावा कुछ और ऐप्स भी प्रभावित हो सकते हैं.

WhatsApp ने कहा है कि इस अटैक से 200 से भी कम लोग प्रभावित हुए हैं और सभी को नोटिफाई किया गया है. कंपनी ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें. Apple ने भी अपने iOS और iPadOS सिस्टम के लिए पैच जारी कर दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कत न हो.