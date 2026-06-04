WhatsApp Scam Alert: अब नहीं होगा फ्रॉड..WhatsApp ला रहा नया धांसू फीचर, झट से पकड़ा जाएगा स्कैम

WhatsApp Scam Alert: इन दिनों ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के काफी मामले सामने आ रहे हैं. इन ही सबको देखकर WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है. रिपोट्स की माने तो जो लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं उनके लिए Scam Alert का फीचर लाने की तैयारी हो रही है, ताकि संदिग्ध मैसेज का पहले ही पता चल जाएगा.

WABetaInfo की रिपोर्ट की माने तो ये फीचर WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.22.2 में देखा गया है. फिलहाल ये डेवलपमेंट स्टेज में है और आगे के अपडेट्स में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है.

संदिग्ध मैसेज का लगेगा पता

ये Scam Alert फीचर अननोन मैसेज आने का पता लगाएगा कि वो कहां से आया है और अगर कोई धोखेधाड़ी की आशंका दिखेगी तो लोगों को पहले ही अलर्ट मिल जाएगा. रिपोर्ट्स की माने तो जब कोई गलत मैसेज आएगा तो चैट में एक वार्निंग बैनर नजर आएगा, जिसमें लिखा होगा कि “This may be a scam” यानी “यह धोखाधड़ी हो सकती है” जैसे मैसेज दिखेंगे जिससे लोगों को आने वाले खतरी की चेतावनी मिल सकती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp किसी भी चैट को ब्लॉक नहीं करेगा सिर्फ अलर्ट देगा. इसके बाद का फैसला आपका होगा कि आपको बात करनी है या फिर नहीं.

Block और Report के आएंगे ऑप्शन

Scam Alert दिखने पर आपके पास दो ऑप्शन भी आएंगे, एक होगा Block और दूसरा Report. अगर इन दोनों में से आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं और आपको बात जारी रखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं.

इस फीचर की खास बात ये है कि इसका सबसे पहला अप्रोच प्राइवेसी-फर्स्ट है. रिपोर्ट्स की माने तो जो भी मैसेज आएगा या जाएगा वो आपके फोन पर ही रहेगा किसी और सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा. ये सिस्टम WhatsApp के Voice Transcript फीचर की तरह काम करेगा.